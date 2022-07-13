Шестеро иностранцев получили гражданство РФ в Курганской области

После принятия Присяги бывший иностранец становится гражданином РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Церемония принятия Присяги гражданина РФ прошла в межмуниципальном отделе МВД России «Притобольный» (Курганская область). Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Российское гражданство получили 6 человек, переехавших из Республик Казахстан и Таджикистан, и проживающих на территориях Притобольного, Звериноголовского и Половинского районов. Один гражданин Казахстана стал участником госпрограммы по добровольному переселению», — написано на сайте ведомства.

О том, что в Кургане вынесли 5 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы России, а также возбудили 3 уголовных дела в отношении курганцев, которые фиктивно поставили на миграционный учет иностранцев, URA.RU сообщало ранее. Кроме того, корреспонденты агентства писали, что жителей Казахстана приговорили к лишению свободы за то, что те незаконно пересекли границу в Курганской области. По данным, областного УФСБ, они хотели жить в России.