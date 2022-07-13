13 июля 2022

В Екатеринбурге пропал девятилетний мальчик

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Мальчик потерялся 13-го июля (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в микрорайоне Эльмаш 13-го июля потерялся девятилетний мальчик Эфим Молоков. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте».

«Эфим пропал на Эльмаше. Его рост составляет 140 см. Телосложение — среднее. Карие глаза и светло-рыжие волосы», — говорится в сообщении.

Согласно ориентировке, на мальчике надеты шорты синего цвета, футболка синего цвета с рисунком «машина», бейсболка черного цвета и кроссовки черного цвета.

Фото:

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В Екатеринбурге в микрорайоне Эльмаш 13-го июля потерялся девятилетний мальчик Эфим Молоков. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте». «Эфим пропал на Эльмаше. Его рост составляет 140 см. Телосложение — среднее. Карие глаза и светло-рыжие волосы», — говорится в сообщении. Согласно ориентировке, на мальчике надеты шорты синего цвета, футболка синего цвета с рисунком «машина», бейсболка черного цвета и кроссовки черного цвета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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