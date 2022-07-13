В Екатеринбурге пропал девятилетний мальчик

Мальчик потерялся 13-го июля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге в микрорайоне Эльмаш 13-го июля потерялся девятилетний мальчик Эфим Молоков. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте».

«Эфим пропал на Эльмаше. Его рост составляет 140 см. Телосложение — среднее. Карие глаза и светло-рыжие волосы», — говорится в сообщении.

Согласно ориентировке, на мальчике надеты шорты синего цвета, футболка синего цвета с рисунком «машина», бейсболка черного цвета и кроссовки черного цвета.