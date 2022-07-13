13 июля 2022

ТАСС: Северск находится под оперативным контролем сил ЛНР и РФ

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Силы ЛНР и России зашли в Северск Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) и России зашли в Северск, город находится под оперативным контролем российских войск. Об рассказал источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

«Союзные силы уже зашли в Северск [город в ДНР, подконтрольный ВСУ]. Можно говорить, что город под нашим оперативным контролем, сейчас проходят зачистки», — сказал источник, передает его слова ТАСС. Он отметил, что скоро город будет свободен от ВСУ.

Ранее сообщалось, что Украина пытается удержать Северск в ДНР с помощью заградительных отрядов, которые расстреливают военных при попытке бежать из города. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, РФ помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) и России зашли в Северск, город находится под оперативным контролем российских войск. Об рассказал источник, близкий к Народной милиции ЛНР. «Союзные силы уже зашли в Северск [город в ДНР, подконтрольный ВСУ]. Можно говорить, что город под нашим оперативным контролем, сейчас проходят зачистки», — сказал источник, передает его слова ТАСС. Он отметил, что скоро город будет свободен от ВСУ. Ранее сообщалось, что Украина пытается удержать Северск в ДНР с помощью заградительных отрядов, которые расстреливают военных при попытке бежать из города. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, РФ помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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