ТАСС: Северск находится под оперативным контролем сил ЛНР и РФ 14 июля 2022 в 04:26 Размер текста - 17 + Силы ЛНР и России зашли в Северск Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) и России зашли в Северск, город находится под оперативным контролем российских войск. Об рассказал источник, близкий к Народной милиции ЛНР. «Союзные силы уже зашли в Северск [город в ДНР, подконтрольный ВСУ]. Можно говорить, что город под нашим оперативным контролем, сейчас проходят зачистки», — сказал источник, передает его слова ТАСС. Он отметил, что скоро город будет свободен от ВСУ. Ранее сообщалось, что Украина пытается удержать Северск в ДНР с помощью заградительных отрядов, которые расстреливают военных при попытке бежать из города. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, РФ помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) и России зашли в Северск, город находится под оперативным контролем российских войск. Об рассказал источник, близкий к Народной милиции ЛНР. «Союзные силы уже зашли в Северск [город в ДНР, подконтрольный ВСУ]. Можно говорить, что город под нашим оперативным контролем, сейчас проходят зачистки», — сказал источник, передает его слова ТАСС. Он отметил, что скоро город будет свободен от ВСУ. Ранее сообщалось, что Украина пытается удержать Северск в ДНР с помощью заградительных отрядов, которые расстреливают военных при попытке бежать из города. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, РФ помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям