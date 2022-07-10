Посол ЛНР: Украина пытается удержать Северск заградотрядами

11 июля 2022 в 04:47 Размер текста - 17 +

ВСУ стреляют по своим солдатам при попытке отступления под Северском Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина пытается удержать Северск в Донецкой народной республике (ДНР) с помощью заградительных отрядов, которые расстреливают военных при попытке бежать из города. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. «Боевики „Азова“, „Правого сектора“ (запрещенные в РФ экстремистские организации — прим. URA.RU) и других нацформирований расположились на западной окраине и в буквальном смысле отстреливают „побратимов“ при попытке к бегству из городка. Сообщают о десятках расстрелянных тербатовцев при попытке к бегству. Вспыхивают перестрелки между своими», — написал Мирошник в своем telegram-канале. Он добавил, что, по его информации, Северск последние несколько дней обстреливается из Артемовска, находящегося под контролем украинских войск. Ранее Мирошник сообщал, что союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение к Северску в Донецкой Народной Республике. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он отметил, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация территории. После этого стало появляться все больше свидетельств того, что украинские националисты убивают мирных жителей, нанося удары как по отдельным гражданам, так и по общественным объектам. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украина пытается удержать Северск в Донецкой народной республике (ДНР) с помощью заградительных отрядов, которые расстреливают военных при попытке бежать из города. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. «Боевики „Азова“, „Правого сектора“ (запрещенные в РФ экстремистские организации — прим. URA.RU) и других нацформирований расположились на западной окраине и в буквальном смысле отстреливают „побратимов“ при попытке к бегству из городка. Сообщают о десятках расстрелянных тербатовцев при попытке к бегству. Вспыхивают перестрелки между своими», — написал Мирошник в своем telegram-канале. Он добавил, что, по его информации, Северск последние несколько дней обстреливается из Артемовска, находящегося под контролем украинских войск. Ранее Мирошник сообщал, что союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение к Северску в Донецкой Народной Республике. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он отметил, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация территории. После этого стало появляться все больше свидетельств того, что украинские националисты убивают мирных жителей, нанося удары как по отдельным гражданам, так и по общественным объектам.