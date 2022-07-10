10 июля 2022

Посол ЛНР: Украина пытается удержать Северск заградотрядами

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, автомат, солдаты, выстрел, огнестрельное оружие, военнослужащие цво, военная база, огневая точка, 201военная база, пулеметное гнездо
ВСУ стреляют по своим солдатам при попытке отступления под Северском Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина пытается удержать Северск в Донецкой народной республике (ДНР) с помощью заградительных отрядов, которые расстреливают военных при попытке бежать из города. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Боевики „Азова“, „Правого сектора“ (запрещенные в РФ экстремистские организации — прим. URA.RU) и других нацформирований расположились на западной окраине и в буквальном смысле отстреливают „побратимов“ при попытке к бегству из городка. Сообщают о десятках расстрелянных тербатовцев при попытке к бегству. Вспыхивают перестрелки между своими», — написал Мирошник в своем telegram-канале. Он добавил, что, по его информации, Северск последние несколько дней обстреливается из Артемовска, находящегося под контролем украинских войск.

Ранее Мирошник сообщал, что союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение к Северску в Донецкой Народной Республике. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он отметил, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация территории. После этого стало появляться все больше свидетельств того, что украинские националисты убивают мирных жителей, нанося удары как по отдельным гражданам, так и по общественным объектам.

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Украина пытается удержать Северск в Донецкой народной республике (ДНР) с помощью заградительных отрядов, которые расстреливают военных при попытке бежать из города. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. «Боевики „Азова“, „Правого сектора“ (запрещенные в РФ экстремистские организации — прим. URA.RU) и других нацформирований расположились на западной окраине и в буквальном смысле отстреливают „побратимов“ при попытке к бегству из городка. Сообщают о десятках расстрелянных тербатовцев при попытке к бегству. Вспыхивают перестрелки между своими», — написал Мирошник в своем telegram-канале. Он добавил, что, по его информации, Северск последние несколько дней обстреливается из Артемовска, находящегося под контролем украинских войск. Ранее Мирошник сообщал, что союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение к Северску в Донецкой Народной Республике. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он отметил, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация территории. После этого стало появляться все больше свидетельств того, что украинские националисты убивают мирных жителей, нанося удары как по отдельным гражданам, так и по общественным объектам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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