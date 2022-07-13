В Пермском крае застрелили двух женщин

Главный подозреваемы — сожитель одной из убитых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух женщин. Об этом сообщили в СУ СК России по Пермскому краю.

«В жилом доме поселка Красный берег Соликамского городского округа 12 июля 2022 года были обнаружены тела женщин 1987 и 1973 годов рождения с огнестрельными ранениями. Также в доме находился раненый мужчина, которого доставили в больницу», — рассказали подробности в следственном комитете.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе проведения следственных действий, удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался сожитель одной из убитых женщин, ранее судимый местный житель 1961 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее, URA.RU рассказывало о мужчине, который заколол двух знакомых ножом во время застолья, а после поджог дом. Обвиняемый в преступлениях мужчина предстанет перед судом.