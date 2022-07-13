Компания молодых людей чудом выжила в ДТП под Нижним Тагилом. Фото

14 июля 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

Как молодым людям удалось выжить — загадка Фото: отделение по пропаганде УГИБДД Накануне вечером под Нижним Тагилом произошло серьезное ДТП: 23-летний водитель ВАЗ-2114, везший троих друзей, не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево. Фото, которыми поделились в УГИБДД по Свердловской области, оставляют вопрос — как водителям и пассажирам удалось выжить. Авария случилась около 20:00 на восьмом километре дороги «поселок Евстюниха — село Малая Лая». «Водитель автомобиля — 23-летний мужчина, — двигаясь со стороны автодороги „Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов“ в сторону поселка Горноуральский <…> не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и наезд на препятствие (дерево)», — рассказали в отделении по пропаганде ГИБДД. Все четверо — водитель, 21-летний парень и две девушки (20 и 19 лет) — пострадали. Их доставили в больницы Нижнего Тагила с различными переломами. Стаж водителя — четыре года, за это время его ловили на нарушении ПДД лишь однажды. Был ли он пьян на момент аварии, пока не установлено. Медосвидетельствование проведут в больнице. «Окончательная причина дорожно-транспортного происшествия будет установлена по результатам административного расследования», — добавили в ГИБДД. Фото: отделение по пропаганде УГИБДД

Накануне вечером под Нижним Тагилом произошло серьезное ДТП: 23-летний водитель ВАЗ-2114, везший троих друзей, не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево. Фото, которыми поделились в УГИБДД по Свердловской области, оставляют вопрос — как водителям и пассажирам удалось выжить. Авария случилась около 20:00 на восьмом километре дороги «поселок Евстюниха — село Малая Лая». «Водитель автомобиля — 23-летний мужчина, — двигаясь со стороны автодороги „Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов“ в сторону поселка Горноуральский <…> не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и наезд на препятствие (дерево)», — рассказали в отделении по пропаганде ГИБДД. Все четверо — водитель, 21-летний парень и две девушки (20 и 19 лет) — пострадали. Их доставили в больницы Нижнего Тагила с различными переломами. Стаж водителя — четыре года, за это время его ловили на нарушении ПДД лишь однажды. Был ли он пьян на момент аварии, пока не установлено. Медосвидетельствование проведут в больнице. «Окончательная причина дорожно-транспортного происшествия будет установлена по результатам административного расследования», — добавили в ГИБДД.