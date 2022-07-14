Глава Казахстана воспользовался попыткой Запада навредить Путину

Токаев хочет привлечь в страну иностранные компаний, которые покинули российский рынок Фото: официальный сайт президента Казахстана

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать необходимые условия, чтобы привлечь в страну иностранные компании, которые покинули российский рынок. Зарубежные бренды начали уходить из РФ после того, как Запад, пытаясь навредить России и президенту Владимиру Путину, ввел санкции.

«Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1 400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», — передает слова Токаева РИА «Новости».

Зарубежные компании начали уходить из России после начала спецоперации на Украине, которая проводится РФ с 24 февраля по указу Путина. В частности, Россию уже покинули компании Inditex (Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti), H&M и LPP Group (Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito), шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa и Libresse. США, Канада, Япония и другие страны хотели навредить РФ и лично российскому лидеру, однако из-за этого сами столкнулись с глобальным кризисом и инфляцией.