Производитель Zewa и Libresse уходит из России

22 апреля 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

Владеющая торговыми марками Zewa, Libresse и Libero компания Essity уходит с рынка России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa и Libresse, заявила о приостановке деятельности на рынке России. Об этом сообщил глава компании Магнус Грот. «Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон. Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка», — написал Грот к отчете компании за первый квартал 2022 года, который опубликован на официальном сайте. Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Также страны Запада ввели санкции против России. Так, французский косметический бренд L’Occitane закрывает все магазины в России, в том числе приостанавливается онлайн-продажа. Ряд компаний покинул Россию. О решении приостановить работу в РФ сообщили шведские компании IKEA и Obi, передает «Национальная служба новостей». Также из РФ ушли многие магазины одежды, в том числе, H&M Group, Zara, Nike и Adidas. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa и Libresse, заявила о приостановке деятельности на рынке России. Об этом сообщил глава компании Магнус Грот. «Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон. Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка», — написал Грот к отчете компании за первый квартал 2022 года, который опубликован на официальном сайте. Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Также страны Запада ввели санкции против России. Так, французский косметический бренд L’Occitane закрывает все магазины в России, в том числе приостанавливается онлайн-продажа. Ряд компаний покинул Россию. О решении приостановить работу в РФ сообщили шведские компании IKEA и Obi, передает «Национальная служба новостей». Также из РФ ушли многие магазины одежды, в том числе, H&M Group, Zara, Nike и Adidas.