Производитель Zewa и Libresse уходит из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин Пятерочка у ЖК Балтым парк. Верхняя Пышма, туалетная бумага зева
Владеющая торговыми марками Zewa, Libresse и Libero компания Essity уходит с рынка России Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa и Libresse, заявила о приостановке деятельности на рынке России. Об этом сообщил глава компании Магнус Грот.

«Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон. Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка», — написал Грот к отчете компании за первый квартал 2022 года, который опубликован на официальном сайте.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Также страны Запада ввели санкции против России. Так, французский косметический бренд L’Occitane закрывает все магазины в России, в том числе приостанавливается онлайн-продажа. Ряд компаний покинул Россию. О решении приостановить работу в РФ сообщили шведские компании IKEA и Obi, передает «Национальная служба новостей». Также из РФ ушли многие магазины одежды, в том числе, H&M Group, Zara, Nike и Adidas.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa и Libresse, заявила о приостановке деятельности на рынке России. Об этом сообщил глава компании Магнус Грот. «Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон. Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка», — написал Грот к отчете компании за первый квартал 2022 года, который опубликован на официальном сайте. Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Также страны Запада ввели санкции против России. Так, французский косметический бренд L’Occitane закрывает все магазины в России, в том числе приостанавливается онлайн-продажа. Ряд компаний покинул Россию. О решении приостановить работу в РФ сообщили шведские компании IKEA и Obi, передает «Национальная служба новостей». Также из РФ ушли многие магазины одежды, в том числе, H&M Group, Zara, Nike и Adidas.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...