В ЯНАО осудят насильника, совершившего преступление 18 лет назад

Двое юношей в 2004 году изнасиловали жительницу Ноябрьска, угрожая ее мужу расправой. Одного из участников преступления посадили, а второй избежал наказания. Как сообщается на сайте СКР по ЯНАО, спустя 18 лет 38-летний мужчина предстанет перед судом.
«В Ямало-Ненецком автономном округе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в совершении в 2004 году преступления против половой неприкосновенности местной жительницы. По данным следствия, в городе Ноябрьске в апреле 2004 года двое юношей в ночное время, после совместного распития спиртных напитков разбили рукояткой пневматического пистолета стекло на балконе квартиры соседей и проникли внутрь жилища. Избив семейную пару, и угрожая им пистолетом, они совершили иные насильственные действия сексуального характера в отношении женщины», — говорится в сообщении.
В 2005 году один из участников преступления, который также являлся соседом этой семейной пары, был приговорен к 2,6 годам лишения свободы. Личность второго установить не удалось, поскольку приятели договорились, что один из них возьмет всю вину на себя, а второй будет носить ему передачки и оплатит адвоката. Однако после оглашения приговора второй обвиняемый скрылся из города, отправился служить в армию, а после сменил место жительства на Свердловскую область.
Местонахождение 38-летнего мужчины было установлено. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО осудили педофила, который изнасиловал подростка 20 лет назад. Преступление произошло в поселке Уренгой.
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Двое юношей в 2004 году изнасиловали жительницу Ноябрьска, угрожая ее мужу расправой. Одного из участников преступления посадили, а второй избежал наказания. Как сообщается на сайте СКР по ЯНАО, спустя 18 лет 38-летний мужчина предстанет перед судом. «В Ямало-Ненецком автономном округе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в совершении в 2004 году преступления против половой неприкосновенности местной жительницы. По данным следствия, в городе Ноябрьске в апреле 2004 года двое юношей в ночное время, после совместного распития спиртных напитков разбили рукояткой пневматического пистолета стекло на балконе квартиры соседей и проникли внутрь жилища. Избив семейную пару, и угрожая им пистолетом, они совершили иные насильственные действия сексуального характера в отношении женщины», — говорится в сообщении. В 2005 году один из участников преступления, который также являлся соседом этой семейной пары, был приговорен к 2,6 годам лишения свободы. Личность второго установить не удалось, поскольку приятели договорились, что один из них возьмет всю вину на себя, а второй будет носить ему передачки и оплатит адвоката. Однако после оглашения приговора второй обвиняемый скрылся из города, отправился служить в армию, а после сменил место жительства на Свердловскую область. Местонахождение 38-летнего мужчины было установлено. Уголовное дело направлено в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО осудили педофила, который изнасиловал подростка 20 лет назад. Преступление произошло в поселке Уренгой.