В тюменском Росводоканале сообщили о том, что будет произведена проверка магистрального водовода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Тюмени недовольны качеством воды, которая бежит из-под крана. Пост с фотографиями был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Тюменцы неоднократно обращались за помощью в УК, но проблему так и не решили.

«Вот такая водица в 3 Восточном уже очень длительное время. УК говорит, что проблема по всему району. Обещают не первый раз, что приедут специалисты ООО „Тюмень-водоканал“ для забора пробы воды. Но с мертвой точки не двигается по сей день. Как купать детей в такой воде? Как мыться самим? И сколько еще мы будем спускать такую воду в надежде, что из крана выльется что-то получше. При этом платить деньги за такое отвратительное качество воды. Коммуналка растет, качество почему-то нет», — указала в посте Галина Снигирева.

Подписчики группы предложили автору поста поставить фильтры или же обратиться в правоохранительные органы. «Не рассчитывайте на помощь УК и пробы водоканала. Проверяйте пробы в независимой лаборатории, и в прокуратуру», — прокомментировала Наталья Маркина. «Не надо платить», — предложил, как решить ситуацию Максим Олегович.

В тюменском Росводоканале сообщили, что будет осуществлена проверка в магистральном водоводе. А также, в случае необходимости, будет проведена промывка.

Жители Тюмени возмущены качеством воды Галина Снигирева