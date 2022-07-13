Свердловского министра разнесли за сотни сел, где нет продуктов. «Люди на подножном корме»

14 июля 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

Артему Бахтереву пришлось отвечать на неудобные вопросы депутатов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Депутаты свердловского заксобрания раскритиковали министра агропрома Артема Бахтерева из-за огромного количества населенных пунктов области, где нет ни одной точки по продаже продуктов. Единоросс Вячеслав Вегнер в присутствии чиновника заявил, что таких пунктов в регионе более 500, чем спровоцировал бурное обсуждение, передает корреспондент URA.RU из зала парламента. Бахтерев выступал перед депутатами с годовым отчетом о торговой деятельности в области. Доклад по ходу чтения вызывал у парламентариев все больше и больше вопросов — к концу выступления свои замечания хотели высказать более шести человек. Первым стал единоросс Евгений Зяблицев, спросивший Бахтерева, почему министерство не может остановить рост продуктов в магазинах. «Цены в торговых сетях регулировать сложно, потому что у нас свободное экономическое пространство», — оправдался министр. К обсуждению подключился Вегнер, представивший пугающую статистику. «Более 500 населенных пунктов области лишены какой-либо торговли — там нет ни одного объекта. Люди на подножном корме. Где набрали лебеды… Вот мы их и кормим. Замечательно. У нас сельская местность не обеспечена [торговыми точками]. Сотни, тысячи заявлений, что люди недовольны. И когда вы говорите, что невозможно регулировать цены, тогда, извините, вы зря эту трибуну занимаете», — посетовал Вегнер. Бахтерев возразил, что все проблемные вопросы прорабатывают специальные комитеты и комиссии. Ответ не устроил справоросса Армена Карапетяна, вступившего за жителей сел: «Они что, будут ждать, когда придет наш дорогой Артем Александрович? Они каждый день есть хотят. Чего тут сказки рассказывать, что все хорошо? Может быть, у вас доклад красиво написан, но почему не отвечаете на вопрос?» В спор неожиданно вернулся Вегнер. «Конкретных дел от министерства я не видел и не вижу, — распалился депутат. — Но рабочие группы мы постоянно создаем, эти отчеты слушаем, где ни одной цифры нет. Где люди-то за этим?». Спикер Людмила Бабушкина мягко остановила Вегнера: «Давайте посерьезнее отнесемся к вопросу. Совершенно правильно задаете вопросы, начнем конкретно работать». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты свердловского заксобрания раскритиковали министра агропрома Артема Бахтерева из-за огромного количества населенных пунктов области, где нет ни одной точки по продаже продуктов. Единоросс Вячеслав Вегнер в присутствии чиновника заявил, что таких пунктов в регионе более 500, чем спровоцировал бурное обсуждение, передает корреспондент URA.RU из зала парламента. Бахтерев выступал перед депутатами с годовым отчетом о торговой деятельности в области. Доклад по ходу чтения вызывал у парламентариев все больше и больше вопросов — к концу выступления свои замечания хотели высказать более шести человек. Первым стал единоросс Евгений Зяблицев, спросивший Бахтерева, почему министерство не может остановить рост продуктов в магазинах. «Цены в торговых сетях регулировать сложно, потому что у нас свободное экономическое пространство», — оправдался министр. К обсуждению подключился Вегнер, представивший пугающую статистику. «Более 500 населенных пунктов области лишены какой-либо торговли — там нет ни одного объекта. Люди на подножном корме. Где набрали лебеды… Вот мы их и кормим. Замечательно. У нас сельская местность не обеспечена [торговыми точками]. Сотни, тысячи заявлений, что люди недовольны. И когда вы говорите, что невозможно регулировать цены, тогда, извините, вы зря эту трибуну занимаете», — посетовал Вегнер. Бахтерев возразил, что все проблемные вопросы прорабатывают специальные комитеты и комиссии. Ответ не устроил справоросса Армена Карапетяна, вступившего за жителей сел: «Они что, будут ждать, когда придет наш дорогой Артем Александрович? Они каждый день есть хотят. Чего тут сказки рассказывать, что все хорошо? Может быть, у вас доклад красиво написан, но почему не отвечаете на вопрос?» В спор неожиданно вернулся Вегнер. «Конкретных дел от министерства я не видел и не вижу, — распалился депутат. — Но рабочие группы мы постоянно создаем, эти отчеты слушаем, где ни одной цифры нет. Где люди-то за этим?». Спикер Людмила Бабушкина мягко остановила Вегнера: «Давайте посерьезнее отнесемся к вопросу. Совершенно правильно задаете вопросы, начнем конкретно работать».