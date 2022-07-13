Рестораны «Вкусно — и точка» в Перми откроют до конца сентября

14 июля 2022 в 13:37 Размер текста - 17 +

Рестораны могут открыться и в августе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рестораны «Вкусно — и точка», которые должны открыться на базе закрывшихся McDonald’s, начнут работу в Перми до конца сентября. Но произойти это может и в августе, сообщили URA.RU во внешней пресс-службе «Вкусно — и точка». «Все предприятия ООО „СПП“ возобновят свою работу под брендом „Вкусно — и точка“. Компания постепенно открывает предприятия по всей России. Наша цель — возобновить работу всех предприятий до конца сентября, включая точки в Перми. Это может случиться как ранее, так и в сентябре. Подробной информацией по поводу открытий в городе мы сможем поделиться позднее, как только будут определены точные даты», — сообщила URA.RU представитель внешней пресс-службы «Вкусно — и точка» Виктория Елышева. В Перми будут открыты три ресторана: в ЦУМе, на Попова, 58б и на Мира, 37а. URA.RU рассказали, что работников бывших McDonald’s в Перми массово отправили в простой.

Рестораны «Вкусно — и точка», которые должны открыться на базе закрывшихся McDonald’s, начнут работу в Перми до конца сентября. Но произойти это может и в августе, сообщили URA.RU во внешней пресс-службе «Вкусно — и точка». «Все предприятия ООО „СПП“ возобновят свою работу под брендом „Вкусно — и точка“. Компания постепенно открывает предприятия по всей России. Наша цель — возобновить работу всех предприятий до конца сентября, включая точки в Перми. Это может случиться как ранее, так и в сентябре. Подробной информацией по поводу открытий в городе мы сможем поделиться позднее, как только будут определены точные даты», — сообщила URA.RU представитель внешней пресс-службы «Вкусно — и точка» Виктория Елышева. В Перми будут открыты три ресторана: в ЦУМе, на Попова, 58б и на Мира, 37а. URA.RU рассказали, что работников бывших McDonald’s в Перми массово отправили в простой.