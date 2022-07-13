13 июля 2022

Рестораны «Вкусно — и точка» в Перми откроют до конца сентября

© Служба новостей «URA.RU»
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Рестораны могут открыться и в августе Фото:

Рестораны «Вкусно — и точка», которые должны открыться на базе закрывшихся McDonald’s, начнут работу в Перми до конца сентября. Но произойти это может и в августе, сообщили URA.RU во внешней пресс-службе «Вкусно — и точка».

«Все предприятия ООО „СПП“ возобновят свою работу под брендом „Вкусно — и точка“. Компания постепенно открывает предприятия по всей России. Наша цель — возобновить работу всех предприятий до конца сентября, включая точки в Перми. Это может случиться как ранее, так и в сентябре. Подробной информацией по поводу открытий в городе мы сможем поделиться позднее, как только будут определены точные даты», — сообщила URA.RU представитель внешней пресс-службы «Вкусно — и точка» Виктория Елышева.

В Перми будут открыты три ресторана: в ЦУМе, на Попова, 58б и на Мира, 37а. URA.RU рассказали, что работников бывших McDonald’s в Перми массово отправили в простой.

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Рестораны «Вкусно — и точка», которые должны открыться на базе закрывшихся McDonald’s, начнут работу в Перми до конца сентября. Но произойти это может и в августе, сообщили URA.RU во внешней пресс-службе «Вкусно — и точка». «Все предприятия ООО „СПП“ возобновят свою работу под брендом „Вкусно — и точка“. Компания постепенно открывает предприятия по всей России. Наша цель — возобновить работу всех предприятий до конца сентября, включая точки в Перми. Это может случиться как ранее, так и в сентябре. Подробной информацией по поводу открытий в городе мы сможем поделиться позднее, как только будут определены точные даты», — сообщила URA.RU представитель внешней пресс-службы «Вкусно — и точка» Виктория Елышева. В Перми будут открыты три ресторана: в ЦУМе, на Попова, 58б и на Мира, 37а. URA.RU рассказали, что работников бывших McDonald’s в Перми массово отправили в простой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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