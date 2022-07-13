Продвижением 300-летия Перми займется новый пиарщик

14 июля 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

До юбилея Перми остался год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из проектного офиса «Пермь-300» уволился руководитель PR-службы Петр Кравченко. Его место займет пермский пиарщик Алексей Папулов и бывший пресс-секретарь МХАТа им. Горького Виктория Мусина-Пушкина. «Из офиса уволился руководитель направления Петр Кравченко. Подготовкой юбилея краевой столицы занимаются Виктория Мусина-Пушкина и Алексей Папулов», — сообщает «Новый компаньон». Сам Кравченко подтвердил информацию о своем уходе корреспонденту URA.RU: «Да, я действительно ушел, с этим проектом я закончил. Пока в свободном плавании». Теперь пиаром юбилея города займутся Алексей Папулов — пермский пиарщик, сотрудничал с ЛУКОЙЛом, «Уралкалием» и строительной компанией «ПМД» и Виктория Мусина-Пушкина. Виктория — бывший пресс-секретарь МХАТа им. Горького. Оттуда она ушла в 2021 году, после назначения директором МХАТа Владимира Кехмана. Проектный офис «Пермь-300» был создан в 2018 году на базе представительства Пермского края в Москве. Задача офиса — координация всех уровней власти по подготовке к юбилею. Ранее URA.RU сообщало, что один из кураторов 300-летия Перми уходит с поста. Антон Андреев — один из кураторов строительства культурных объектов и подготовки к 300-летнему юбилею Перми, решил уволиться по собственному желанию.

Из проектного офиса «Пермь-300» уволился руководитель PR-службы Петр Кравченко. Его место займет пермский пиарщик Алексей Папулов и бывший пресс-секретарь МХАТа им. Горького Виктория Мусина-Пушкина. «Из офиса уволился руководитель направления Петр Кравченко. Подготовкой юбилея краевой столицы занимаются Виктория Мусина-Пушкина и Алексей Папулов», — сообщает «Новый компаньон». Сам Кравченко подтвердил информацию о своем уходе корреспонденту URA.RU: «Да, я действительно ушел, с этим проектом я закончил. Пока в свободном плавании». Теперь пиаром юбилея города займутся Алексей Папулов — пермский пиарщик, сотрудничал с ЛУКОЙЛом, «Уралкалием» и строительной компанией «ПМД» и Виктория Мусина-Пушкина. Виктория — бывший пресс-секретарь МХАТа им. Горького. Оттуда она ушла в 2021 году, после назначения директором МХАТа Владимира Кехмана. Проектный офис «Пермь-300» был создан в 2018 году на базе представительства Пермского края в Москве. Задача офиса — координация всех уровней власти по подготовке к юбилею. Ранее URA.RU сообщало, что один из кураторов 300-летия Перми уходит с поста. Антон Андреев — один из кураторов строительства культурных объектов и подготовки к 300-летнему юбилею Перми, решил уволиться по собственному желанию.