Ученые Урала учат машины понимать человеческую усталость по ЭКГ

Разработку представили специалисты из ЮУрГУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специалисты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) придумали, как научить машины понимать нервную и физическую человеческую усталость с помощью времени реакции на раздражитель по электрокардиографии. О разработке сообщает ежемесячный международный рецензируемый научный журнал Sensors.

«Одним из наиболее существенно влияющих факторов взаимодействия человека и машины является слабая „оцифровка“ состояния человека. „Оцифровка“ здесь — идентификация человека как участника взаимодействия с кибернетической или киберфизической системой. Основной проблемой построения биокибернетической системы является нестационарность таких характеристик человека, как время реакции на внешние возмущения, физическое или нервное переутомление, способность выполнять требуемый объем работы и т. п. правило, нет объективной оценки этой нестационарности. Предлагается решить эту проблему с помощью сигналов электрокардиограммы: наиболее доступной и точной информации о текущем состоянии человека», — говорится в статье.

Развитие биокибернетики (взаимодействие машины и человека) очень сильно зависит от «понимания» между двумя участниками процесса — роботом и человеком. При этом, машина далеко не всегда сможет распознать эмоцию или физическое состояние биологического организма, что может дать опасный в работе сбой. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) для решения это проблемы создали метод оцифровки реакций человеческого организма при взаимодействии с кибернетическими системами, основанный на данных электрокардиографии. Датчики, используемые для снятия показаний, являются высокочувствительными и позволяют считывать сигнал даже через неплотную натуральную ткань или при неплотном контакте с кожей. Они тоже были разработаны в ЮУрГУ.

Особенно важным является тот факт, что система позволяет контролировать результаты ЭКГ без участия врача, что делает процесс обособленным и ускоренным. Такая разработка может применяться, например, на крупных промышленных предприятиях для контроля состояния операторов систем.

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