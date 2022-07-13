В Сатке полицейские открыли стрельбу по автомобилю. Видео

14 июля 2022 в 13:43 Размер текста - 17 +

Водитель пытался скрыться от инспекторов ДПС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники ДПС в городе Сатка (Челябинская область) открыли стрельбу для остановки автомобиля, которым управлял нетрезвый водитель. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Водитель отказался выполнить требование сотрудников ДПС об остановке, увеличил скорость и попытался скрыться, совершая по пути опасные для окружающих маневры. В соответствии с Федеральным законом „О полиции“ полицейскими было применено табельное оружие. После остановки машины нарушитель был задержан», — рассказала Ирина Волк. В отношении водителя составлено четыре протокола об административных правонарушениях, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Вопрос о наказании решит суд.

Сотрудники ДПС в городе Сатка (Челябинская область) открыли стрельбу для остановки автомобиля, которым управлял нетрезвый водитель. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Водитель отказался выполнить требование сотрудников ДПС об остановке, увеличил скорость и попытался скрыться, совершая по пути опасные для окружающих маневры. В соответствии с Федеральным законом „О полиции“ полицейскими было применено табельное оружие. После остановки машины нарушитель был задержан», — рассказала Ирина Волк. В отношении водителя составлено четыре протокола об административных правонарушениях, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Вопрос о наказании решит суд.