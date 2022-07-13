У адептов изъяли религиозную литературу, носители информации и банковские карты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО оперативники ФСБ провели обыски у представителей запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). Оперативные действия проводились, как минимум, у пяти сектантов. URA.RU об этом сообщил источник в силовых структурах.

«Оперативные мероприятия проходят не только в Сургуте, но и в Нижневартовске. Проводится работа с экстремистскими организациями, к которым относится секта „Свидетелей Иеговы“. Сейчас пока идут обыски и уточняются некоторые данные в рамках расследования уголовного дела. Сколько всего человек будет проверяться, точно не скажу. Дело еще расследуется, и могут появиться новые фигуранты», — сообщил собеседник агентства.

Информация о проведении обысков у адептов секты «Свидетелей Иеговы» подтверждается и самой религиозной организацией. «По сообщениям очевидцев, правоохранители вели себя уважительно в отношении верующих. Силовики изъяли Библии, личные фотографии, электронные устройства, носители информации, банковские карты, настольную игру. Одними из тех, к кому явились правоохранители, стала семья 24-летнего Кирилла Северинчика. По завершении обыска молодого человека увезли в отделение для допроса, после чего отпустили», — указано на сайте «Свидетелей Иеговы» в России.

Также указано, что рейды проводились сотрудниками Главного следственного управления СК России при участии сотрудников местного управлений МВД и ФСБ по Тюменской области. Силовую поддержку оказывали бойцы спецподразделения ОМОН Росгвардия. В следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту URA.RU не стали комментировать произошедшее, сославшись на то, что дело находится не в их юрисдикции. В главное управление Следственного комитета России направлен официальный запрос. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». Им предъявлялось обвинение за организацию в Сургуте экстремистского объединения и его финансирования.