The Wall Street Journal раскрыла, как Путин переиграл США

14 июля 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

Владимир Путин смог разрушить союз США и Саудовской Аравии, пишет The Wall Street Journal Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин улучшил свои отношения с молодым принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман аль-Саудом, лишив США поддержки нефтяной державы, которая выступала на стороне Штатов в период холодной войны. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «В то время как президент Байден готовится посетить Саудовскую Аравию, богатое нефтью королевство стало ближе чем когда-либо к России и не планирует отмежеваться от Москвы или помогать Вашингтону в добыче нефти. Владимир Путин углубил свои личные отношения с молодым принцем в то время, когда большая часть развитого мира избегала его. И теперь саудовцы игнорируют призывы Запада экспортировать больше нефти, чтобы помочь снизить мировые цены. Официальные лица Саудовской Аравии заявляют, что готовы принимать решения по добыче нефти только после консультации с Россией», — пишет The Wall Street Journal. Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден намерен посетить Саудовскую Аравию, чтобы заключить с ней нефтяной союз против России и Китая. В частности, американский лидер намерен попросить Саудовскую Аравию значительно увеличить добычу нефти, чтобы стабилизировать мировой рынок и снизить цены на топливо в США. Однако американские журналисты считают, что у Байдена не получится договориться с Мухаммедом ибн Салман аль-Саудом, который находится в тесных отношениях с Владимиром Путиным, пишет RT.

Президент России Владимир Путин улучшил свои отношения с молодым принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман аль-Саудом, лишив США поддержки нефтяной державы, которая выступала на стороне Штатов в период холодной войны. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «В то время как президент Байден готовится посетить Саудовскую Аравию, богатое нефтью королевство стало ближе чем когда-либо к России и не планирует отмежеваться от Москвы или помогать Вашингтону в добыче нефти. Владимир Путин углубил свои личные отношения с молодым принцем в то время, когда большая часть развитого мира избегала его. И теперь саудовцы игнорируют призывы Запада экспортировать больше нефти, чтобы помочь снизить мировые цены. Официальные лица Саудовской Аравии заявляют, что готовы принимать решения по добыче нефти только после консультации с Россией», — пишет The Wall Street Journal. Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден намерен посетить Саудовскую Аравию, чтобы заключить с ней нефтяной союз против России и Китая. В частности, американский лидер намерен попросить Саудовскую Аравию значительно увеличить добычу нефти, чтобы стабилизировать мировой рынок и снизить цены на топливо в США. Однако американские журналисты считают, что у Байдена не получится договориться с Мухаммедом ибн Салман аль-Саудом, который находится в тесных отношениях с Владимиром Путиным, пишет RT.