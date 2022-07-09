Байден едет в Саудовскую Аравию ради победы над Россией и Китаем

10 июля 2022 в 08:57 Размер текста - 17 +

Джо Байден на следующей неделе посетит Саудовскую Аравию Фото: Денис Моргунов © URA.RU Президент США Джо Байден сообщил, что поедет в Саудовскую Аравию. Целью визита является противостояние России и Китаю. «Мы должны противостоять России, поставить себя в наилучшее положение, чтобы превзойти Китай, и работать над большей стабильностью в соответствующем регионе мира. Для этого мы должны напрямую взаимодействовать со странами, которые могут повлиять на эти результаты. Саудовская Аравия является одной из них», — заявил Байден в своей колонке для американской газеты The Washington Post. Байден поедет на Ближний Восток на следующей неделе. Он отметил, что собирается встретиться с лидерами Саудовской Аравии в пятницу. Целью является укрепление стратегического партнерства, которое будет основано на взаимных интересах и обязанностях, а также на соблюдении ценностей США, рассказал американский президент. США считают, что Китай встал на сторону России в ситуации на Украине. Страны G7, в числе которых есть и США, призывают Китай надавить на Россию для завершения спецоперации. В Конгрессе США обеспокоены дружбой двух стран из-за того, что Китай укрепляет энергетические связи с РФ. КНР «за кулисами» помогает Москве на фоне спецоперации на Украине, цитирует деловое издание «Взгляд» директора национальной разведки США Эврил Хейнс. США также ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине, которая проходит с 24 февраля. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент США Джо Байден сообщил, что поедет в Саудовскую Аравию. Целью визита является противостояние России и Китаю. «Мы должны противостоять России, поставить себя в наилучшее положение, чтобы превзойти Китай, и работать над большей стабильностью в соответствующем регионе мира. Для этого мы должны напрямую взаимодействовать со странами, которые могут повлиять на эти результаты. Саудовская Аравия является одной из них», — заявил Байден в своей колонке для американской газеты The Washington Post. Байден поедет на Ближний Восток на следующей неделе. Он отметил, что собирается встретиться с лидерами Саудовской Аравии в пятницу. Целью является укрепление стратегического партнерства, которое будет основано на взаимных интересах и обязанностях, а также на соблюдении ценностей США, рассказал американский президент. США считают, что Китай встал на сторону России в ситуации на Украине. Страны G7, в числе которых есть и США, призывают Китай надавить на Россию для завершения спецоперации. В Конгрессе США обеспокоены дружбой двух стран из-за того, что Китай укрепляет энергетические связи с РФ. КНР «за кулисами» помогает Москве на фоне спецоперации на Украине, цитирует деловое издание «Взгляд» директора национальной разведки США Эврил Хейнс. США также ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине, которая проходит с 24 февраля.