В Копейске эвакуировали два ТРК и заминировали мэрию

На сообщения о минировании выезжали специалисты (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе-спутнике Челябинска, Копейске, 14 июля эвакуировали сразу два торгово-развлекательных комплекса (ТРК) «Слава» и «Народный двор». Об этом URA.RU рассказали читатели. Источники сообщают, что 12 июля приходили письма о минировании мэрии.

«Во время пребывания в ТРК попали под эвакуацию. Спросили у сотрудников, в чем дело. Говорят, поступило сообщение о минировании», — сообщили URA.RU очевидцы

URA.RU пыталось связаться с администрацией ТРК. По имеющемся в открытом доступе номерам на звонок корреспондента не ответили.

Источник сообщил, что письма о минировании приходили по электронной почте. 12 июля такой сигнал поступил в мэрию Копейска. Эвакуации не было, так как сообщение пришло во время обеда, и в здании не было сотрудников. Экстренные службы выехали на место ЧП. Сообщение оказалось ложным. В правоохранительных органах информацию не комментируют.

Ранее в ТРК «Гагарин-парк» поступило сообщение о минировании. Силовики выяснили, что отправителем был гражданин Казахстана, который учился на втором курсе ЮУрГУ. Нарушителя задержали.