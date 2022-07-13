Алексей Текслер проверяет оснащение города перед приездом спикера Совета Федерации Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 14 июля прибыл в Магнитогорск перед визитом председателя Совета Федерации Валенитины Матвиенко. Совместно с главой города Сергеем Бердниковым он осмотрел недавно запущенные в эксплуатацию объекты. Во время пресс-подхода глава региона анонсировал новые улучшения для города.

«Я надеюсь, что, буквально, в течение ближайшего месяца мы подпишем соглашение о строительстве новой школы в Магнитогорске. В целом, за последние несколько лет в Магнитогорске введены в эксплуатацию несколько школ. Сегодня мы фиксируем, что у нас есть итоговые договоренности», — сказал Текслер журналистам.

Во время своей инспекции Текслер посетил новый мусороперерабатывающий комплекс. Его запустили две недели назад. В сутки на комплекс поступает 350 тонн отходов. Текслер отметил, что план по развитию комплекса уже проработан. Это, по словам главы региона, важно, как с точки зрения экологии, так бережливого отношения к природе.

Также глава региона проверил состояние моста в районе калибровочного завода. Текслер отметил важность объекта в жизни города. За несколько лет была проведена его полная реконструкция, и теперь по нему запустили транспорт.

Вечером в Магнитогорске ожидают приезда председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Ее познакомят с планами по благоустройству города, покажут проект реконструкции международного аэропорта Магнитогорска, парк «Притяжение» и ряд социальных объектов.

Текслер посетил новый мусороперерабатывающий комплекс Фото: Илья Московец © URA.RU

В сутки на комплекс поступает 350 тонн отходов Фото: Илья Московец © URA.RU

Проверили качество моста в районе калибровочного завода Фото: Илья Московец © URA.RU