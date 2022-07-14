В Кремле посоветовали не сравнивать Молдавию с Украиной

14 июля 2022 в 16:41 Размер текста - 17 +

В Кремле не видят угроз со стороны Молдавии Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле развеяли опасения Молдавии по поводу якобы существующей российской угрозы. Сравнение ситуации в Молдавии с ситуацией на Украине абсурдно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «В Молдавии не должны видеть какую-то угрозу в [лице] России. Это абсурдно, если кто-то будет сравнивать с Украиной. Такие сравнения неуместны. Молдавия не превращалась (хотя были желающие это сделать) в центр анти-России. Там другая история. Наверное, в интересах Молдавии искать с нами добрые, взаимовыгодные и взаимоуважительные отношения», — сказал Песков. Представитель Кремля также отметил, что усиление военной мощи Молдавии не несет для России никаких рисков. На этот счет у Москвы нет опасений. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что армию страны нужно усиливать, так как «система обороны в очень плохом состоянии». И необходимость перевооружения связана угрозами со стороны России.

В Кремле развеяли опасения Молдавии по поводу якобы существующей российской угрозы. Сравнение ситуации в Молдавии с ситуацией на Украине абсурдно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «В Молдавии не должны видеть какую-то угрозу в [лице] России. Это абсурдно, если кто-то будет сравнивать с Украиной. Такие сравнения неуместны. Молдавия не превращалась (хотя были желающие это сделать) в центр анти-России. Там другая история. Наверное, в интересах Молдавии искать с нами добрые, взаимовыгодные и взаимоуважительные отношения», — сказал Песков. Представитель Кремля также отметил, что усиление военной мощи Молдавии не несет для России никаких рисков. На этот счет у Москвы нет опасений. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что армию страны нужно усиливать, так как «система обороны в очень плохом состоянии». И необходимость перевооружения связана угрозами со стороны России.