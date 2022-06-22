В Молдавии оправдались перед ЕС за отказ от санкций против России

23 июня 2022 в 06:38 Размер текста - 17 +

Молдавия не в состоянии поддерживать санкции Евросоюза, заявил Николай Попеску Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности У Молдавии слишком слабая экономика, чтобы поддерживать антироссийские санкции Европейского союза. Об этом заявил глава молдавского Министерства иностранных дел Николай Попеску. «На нынешнем этапе степень устойчивости и способность нашей страны решать весь спектр проблем не позволяют нам присоединиться к большому пакету ограничительных мер», — заявил Николай Попеску в эфире телеканала Moldova 1, передает РЕН ТВ. Однако министр напомнил, что Кишинев ввел санкции против РФ в финансово-банковской сфере. Ранее сообщалось, что в Кишиневе прошли протесты из-за роста цен на электроэнергию и топливо, пишет RT. Президент Молдавии Майя Санду признала незаменимость российского газа. Она добавила, что альтернативные поставщики сильно завышают цены. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

У Молдавии слишком слабая экономика, чтобы поддерживать антироссийские санкции Европейского союза. Об этом заявил глава молдавского Министерства иностранных дел Николай Попеску. «На нынешнем этапе степень устойчивости и способность нашей страны решать весь спектр проблем не позволяют нам присоединиться к большому пакету ограничительных мер», — заявил Николай Попеску в эфире телеканала Moldova 1, передает РЕН ТВ. Однако министр напомнил, что Кишинев ввел санкции против РФ в финансово-банковской сфере. Ранее сообщалось, что в Кишиневе прошли протесты из-за роста цен на электроэнергию и топливо, пишет RT. Президент Молдавии Майя Санду признала незаменимость российского газа. Она добавила, что альтернативные поставщики сильно завышают цены. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи.