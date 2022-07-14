Медведев сравнил США с хряком со «Скотного двора»

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Политсовет партии
Медведев описал американскую демократию книгой Джорджа Оруэлла «Скотный двор» Фото:

Американская демократия напоминает лозунг хряка из книги писателя Джорджа Оруэлла «Скотный двор». Такое мнение в своем telegram-канале высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«На самом же деле ближе всего американцам знаменитый лозунг, который на оруэлловском скотном дворе провозгласил жирный хряк по имени Наполеон: „Все животные равны. Но некоторые равнее прочих“. Это, можно сказать, суть американского понимания демократии», — написал Медведев.

Ранее Медведев заявлял, что у США нет права судить Россию, так как история Штатов полностью строится на войнах. Он назвал США «погаными псами войны». По словам Медведева, кровавые войны на уничтожение — это фирменный стиль политики США, сообщает телеканал 360.

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Американская демократия напоминает лозунг хряка из книги писателя Джорджа Оруэлла «Скотный двор». Такое мнение в своем telegram-канале высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «На самом же деле ближе всего американцам знаменитый лозунг, который на оруэлловском скотном дворе провозгласил жирный хряк по имени Наполеон: „Все животные равны. Но некоторые равнее прочих“. Это, можно сказать, суть американского понимания демократии», — написал Медведев. Ранее Медведев заявлял, что у США нет права судить Россию, так как история Штатов полностью строится на войнах. Он назвал США «погаными псами войны». По словам Медведева, кровавые войны на уничтожение — это фирменный стиль политики США, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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