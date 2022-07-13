Депутат ГД Лисовский назвал проблему с нехваткой зерна надуманной

14 июля 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Сергей Лисовский высказался по вопросу нехватки зерна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский назвал проблему с нехваткой зерна надуманной. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Обсудили вопрос нехватки зерна. Считаю эту проблему надуманной», — написал депутат Лисовский в своем telegram-канале. «Радиоточке НСН» Лисовский сообщил, что повестка навязана Западом, чтобы отвлечь людей от реальных проблем, существующих в Европе. «Им просто нужна была еще тема для максимального очернения нашей страны. Я слышал, что Украина планирует экспортировать 40 миллионов тонн зерна — это глупость. Их экспорт всегда болтался на уровне 30 миллионов, а нынешний год для них сложный. Думаю, что для экспорта они наберут 15 миллионов тонн. Более того, они сами ограничили себе экспорт, заминировав порты. Это исключительно их проблемы», — заявил он изданию, добавив, что Россия, несмотря на надуманность этой повестки, предлагает решения для снижения вероятности дефицита зерна в странах. Также Лисовский считает, что если дефицит зерна возникнет, то точно не из-за Украины. В качестве причин он назвал плохие климатические условия в странах-экспортерах зерна, а также резкое сокращение закупок российских удобрений. «Я больше опасаюсь того, что на Украину будут приходить огромные корабли и в такое судно столько оружия можно запихать… Как будет контролироваться, чтобы под видом вывоза зерна не завозили огромные партия вооружения?» — беспокоится депутат. Ранее URA.RU писало, что на встрече в Стамбуле официальные лица России, Украины, Турции и ООН договорились о создании координационного центра в Стамбуле по вывозу зерна. Контроль экспорта украинского зерна через Черное море будут осуществлять турецкая сторона и ООН. Глобальная торговля зерном была осложнена на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский назвал проблему с нехваткой зерна надуманной. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Обсудили вопрос нехватки зерна. Считаю эту проблему надуманной», — написал депутат Лисовский в своем telegram-канале. «Радиоточке НСН» Лисовский сообщил, что повестка навязана Западом, чтобы отвлечь людей от реальных проблем, существующих в Европе. «Им просто нужна была еще тема для максимального очернения нашей страны. Я слышал, что Украина планирует экспортировать 40 миллионов тонн зерна — это глупость. Их экспорт всегда болтался на уровне 30 миллионов, а нынешний год для них сложный. Думаю, что для экспорта они наберут 15 миллионов тонн. Более того, они сами ограничили себе экспорт, заминировав порты. Это исключительно их проблемы», — заявил он изданию, добавив, что Россия, несмотря на надуманность этой повестки, предлагает решения для снижения вероятности дефицита зерна в странах. Также Лисовский считает, что если дефицит зерна возникнет, то точно не из-за Украины. В качестве причин он назвал плохие климатические условия в странах-экспортерах зерна, а также резкое сокращение закупок российских удобрений. «Я больше опасаюсь того, что на Украину будут приходить огромные корабли и в такое судно столько оружия можно запихать… Как будет контролироваться, чтобы под видом вывоза зерна не завозили огромные партия вооружения?» — беспокоится депутат. Ранее URA.RU писало, что на встрече в Стамбуле официальные лица России, Украины, Турции и ООН договорились о создании координационного центра в Стамбуле по вывозу зерна. Контроль экспорта украинского зерна через Черное море будут осуществлять турецкая сторона и ООН. Глобальная торговля зерном была осложнена на фоне проведения спецоперации РФ на Украине.