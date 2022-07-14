В пермском районе, где фальсифицировали выборы, поставят роботов

Электронными урнами оснастят 53 избирательных участка в Пермском районе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

На выборах депутатов в Пермском муниципальном округе Пермского края, где ранее вскрылась фальсификация итогов голосования, в сентябре будут использовать электронные урны. Это полностью исключит влияние человеческого фактора при подсчете голосов, уверены в краевом избиркоме.

«Избирательная комиссия Пермского края приняла решение об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней на выборах депутатов Думы Пермского муниципального округа Пермского края в единый день голосования. Результаты подсчета голосов через КОИБы в Прикамье всегда вызывают доверие избирателей, наблюдателей и представителей политических партий ввиду того, что применение технических средств голосования полностью исключает влияние „человеческого“ фактора при подсчете голосов», — сообщается в telegram-канале избирательной комиссии Пермского края.

В избиркоме также отмечают, что избирателей в Пермском муниципальном округе гораздо больше, чем в других муниципалитетах, где в этом году пройдут выборы. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2019 году на выборах в Пермском районе председатель участковой избирательной комиссии Елена Полякова фальсифицировала итоги выборов в территории. Ее оштрафовали на 50 тысяч рублей. Председатель земского собрания района Николай Коцофан позже сложил с себя полномочия.