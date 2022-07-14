Стройка популярного пермского курорта разгневала жителей

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Поклонники курорта считают, что экодомикам не место на горе (архивное фото) Фото:

Любители курорта «Ключи» в Пермском крае раскритиковали строительство горного экокластера, появившегося на территории курорта. Несколько домов в стиле А-фрейм появились на горе Городище, откуда открывается красивый вид на село Ключи. На странице здравницы в соцсети «ВКонтакте» сказано, что при строительстве домов был нанесен «минимальный вред» природе.

«Экодома наносят минимальный вред экологии. При строительстве мы постарались сохранить природу в первозданном виде, кроме того мы произвели посадку около 50 деревьев — гармонично добавив их в ландшафт», — рассказали представители курорта. Они также предложили подписчикам придумать название для экокластера.

Однако местные жители и любители здешнего отдыха высказали недовольство новоделом. По их мнению, стройка испортила вид на гору, которая считается местной достопримечательностью. Жители Пермского края обратили внимание на то, что в окрестностях курорта есть и другие площадки, где можно было бы разместить экокластер.

Курорт расположен в селе Ключи Пермского края. Здесь проходят лечение пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, оздоравливают тех, кто переболел коронавирусом. За прошлый год здравница увеличила чистую прибыль на 335% — до 123,6 млн рублей.

Наталья Андриевская обращает внимание на то, что гора является знаковым местом села Ключи

Пермячка Елена Ширинкина отмечает, что поклонников курорта привлекала естественная красота здешних мест

Пользователь соцсети Сергей Сергеев недоволен тем, что курорт ограничивает местных жителей в передвижении по своей территории

По мнению Сергея Перемитина, построенные домики не такие экологичные, как их описывает курорт

Не вдохновилась идеей курорта и жительница Прикамья Алевтина Шакирова

Тех, кому экодомики пришлись по душе, оказалось меньшинство

Несколько экодомиков курорт построил на горе Городище

Представители «Ключей» надеются, что местные жители и поклонники здравницы вскоре привыкнут к необычному виду на гору

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Любители курорта «Ключи» в Пермском крае раскритиковали строительство горного экокластера, появившегося на территории курорта. Несколько домов в стиле А-фрейм появились на горе Городище, откуда открывается красивый вид на село Ключи. На странице здравницы в соцсети «ВКонтакте» сказано, что при строительстве домов был нанесен «минимальный вред» природе. «Экодома наносят минимальный вред экологии. При строительстве мы постарались сохранить природу в первозданном виде, кроме того мы произвели посадку около 50 деревьев — гармонично добавив их в ландшафт», — рассказали представители курорта. Они также предложили подписчикам придумать название для экокластера. Однако местные жители и любители здешнего отдыха высказали недовольство новоделом. По их мнению, стройка испортила вид на гору, которая считается местной достопримечательностью. Жители Пермского края обратили внимание на то, что в окрестностях курорта есть и другие площадки, где можно было бы разместить экокластер. Курорт расположен в селе Ключи Пермского края. Здесь проходят лечение пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, оздоравливают тех, кто переболел коронавирусом. За прошлый год здравница увеличила чистую прибыль на 335% — до 123,6 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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