Стройка популярного пермского курорта разгневала жителей

Поклонники курорта считают, что экодомикам не место на горе (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Любители курорта «Ключи» в Пермском крае раскритиковали строительство горного экокластера, появившегося на территории курорта. Несколько домов в стиле А-фрейм появились на горе Городище, откуда открывается красивый вид на село Ключи. На странице здравницы в соцсети «ВКонтакте» сказано, что при строительстве домов был нанесен «минимальный вред» природе.

«Экодома наносят минимальный вред экологии. При строительстве мы постарались сохранить природу в первозданном виде, кроме того мы произвели посадку около 50 деревьев — гармонично добавив их в ландшафт», — рассказали представители курорта. Они также предложили подписчикам придумать название для экокластера.

Однако местные жители и любители здешнего отдыха высказали недовольство новоделом. По их мнению, стройка испортила вид на гору, которая считается местной достопримечательностью. Жители Пермского края обратили внимание на то, что в окрестностях курорта есть и другие площадки, где можно было бы разместить экокластер.

Курорт расположен в селе Ключи Пермского края. Здесь проходят лечение пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, оздоравливают тех, кто переболел коронавирусом. За прошлый год здравница увеличила чистую прибыль на 335% — до 123,6 млн рублей.

Наталья Андриевская обращает внимание на то, что гора является знаковым местом села Ключи Скрин страницы курорта «Ключи», «ВКонтакте»

Пермячка Елена Ширинкина отмечает, что поклонников курорта привлекала естественная красота здешних мест Скрин страницы курорта «Ключи», «ВКонтакте»

Пользователь соцсети Сергей Сергеев недоволен тем, что курорт ограничивает местных жителей в передвижении по своей территории Скрин страницы курорта «Ключи», «ВКонтакте»

По мнению Сергея Перемитина, построенные домики не такие экологичные, как их описывает курорт Скрин страницы курорта «Ключи», «ВКонтакте»

Не вдохновилась идеей курорта и жительница Прикамья Алевтина Шакирова Скрин страницы курорта «Ключи», «ВКонтакте»

Тех, кому экодомики пришлись по душе, оказалось меньшинство Скрин страницы курорта «Ключи», «ВКонтакте»

Несколько экодомиков курорт построил на горе Городище Страница курорта «Ключи», «ВКонтакте»