Пермские курорты получили рекордную прибыль

Прибыль курорта в Усть-Качке (на фото) за год увеличилась в семь раз Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Курорты Пермского края, «Усть-Качка» и «Курорт Ключи», впервые с 2013 года показали рекордную прибыль. Финансовые результаты закрытых акционерных обществ за 2021 год опубликованы на сайте Ресурс БФО Федеральной налоговой службы.

«ЗАО „Курорт Усть—Качка“, выручка: 1,3 млрд рублей (плюс 80,1% за год); чистая прибыль 245,5 млн рублей (плюс 592,5% за год)», — указано в отчете. В 2020 году выручка курортной организации составляла 695,5 млн рублей, а чистая прибыль — 35,5 млн рублей.

В то же время ЗАО «Курорт Ключи» за год увеличило выручку на 69,4% — до 936,7 млн рублей. Чистая прибыль юрлица по итогам прошлого года составила 123,6 млн рублей (плюс 335,5% к уровню 2020 года).

Курорт «Усть-Качка» расположен в одноименном селе, в 50 километрах от краевого центра. Он включает в себя семь санаториев и пять эко-домов. В его лечебные и оздоровительные программы включены три вида минеральных вод: лечебно-питьевая, сероводородная, йодо-бромная, а также илово-сульфидные грязи. Курорт Ключи расположен в селе Ключи Пермского края. Здесь проходят лечение пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы. Также на курорте оздоравливают тех, кто переболел коронавирусом.