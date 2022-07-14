Гражданским дадут статус ветерана за участие в спецоперации

14 июля 2022 в 17:59 Размер текста - 17 +

Владимир Путин одобрил получение статуса ветерана боевых действий гражданскими лицами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Гражданские лица получат статут ветерана боевых действий за участие в спецоперации на Украине. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. «Речь идет о гражданском персонале вооруженных сил, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах, а также военных корреспондентах, освещающих спецоперацию. Со статусом ветерана они смогут получить соответствующие меры социальной поддержки. Для получения статуса ветерана достаточно одного дня командировки», — говорится в указе Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса. По словам президента, оккупация Украины не является целью России.

Гражданские лица получат статут ветерана боевых действий за участие в спецоперации на Украине. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. «Речь идет о гражданском персонале вооруженных сил, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах, а также военных корреспондентах, освещающих спецоперацию. Со статусом ветерана они смогут получить соответствующие меры социальной поддержки. Для получения статуса ветерана достаточно одного дня командировки», — говорится в указе Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса. По словам президента, оккупация Украины не является целью России.