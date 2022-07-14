Гражданским дадут статус ветерана за участие в спецоперации

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин одобрил получение статуса ветерана боевых действий гражданскими лицами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Гражданские лица получат статут ветерана боевых действий за участие в спецоперации на Украине. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

«Речь идет о гражданском персонале вооруженных сил, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах, а также военных корреспондентах, освещающих спецоперацию. Со статусом ветерана они смогут получить соответствующие меры социальной поддержки. Для получения статуса ветерана достаточно одного дня командировки», — говорится в указе Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса. По словам президента, оккупация Украины не является целью России.

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Гражданские лица получат статут ветерана боевых действий за участие в спецоперации на Украине. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. «Речь идет о гражданском персонале вооруженных сил, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах, а также военных корреспондентах, освещающих спецоперацию. Со статусом ветерана они смогут получить соответствующие меры социальной поддержки. Для получения статуса ветерана достаточно одного дня командировки», — говорится в указе Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса. По словам президента, оккупация Украины не является целью России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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