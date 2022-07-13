Жители ЯНАО высказались за открытие вузов в регионе

Ямальцы пожелали, чтобы в регионе открылся университет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители ЯНАО не согласились с мнением главы ЯНАО о том, что в регионе не нужны высшие учебные заведения. Об этом они сообщили в соцсетях.

«Согласны ли вы с мнением губернатора о том, что ЯНАО не нужен свой региональный ВУЗ и пусть наши дети ездят в другие города учиться?» — написал анонимный пользователь в соцсетях. Мнения ямальцев разделились, однако большинство высказалось за то, чтобы в регионе появилось высшее учебное заведение.

«Не согласна, есть люди и старшего возраста у которых семьи и дети и они не проч поучится у спецов, а не дистант и вечные поездки, где не каждая семья может потянуть финансово», — ответила Ксения Капелька. «Вуз необходим! Чтобы в регионе оставались специалисты. Кто захочет, отучившись, например, в Москве, если предложат работу, уезжать?» — добавила Женюля Цилинская.

Пользователи даже предположили, какие учреждения можно было бы открыть в регионе. «В Новом Уренгое можно открыть филиал нефтегазового факультета», — написал Сергей Лукашев. Некоторые согласились с мнением главы Ямала. «Согласна с губернатором в том, что детям лучше учиться и стажироваться в больших городах, а потом применять полученные знания в глубинке», — добавила Юлия Жукова.

В правительство Ямала агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов высказался против мелких региональных вузов. Он считает, что получать образование нужно в лучших учебных заведениях страны.

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