Челябинский военнослужащий подрался с сотрудниками ДПС

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День молодежи. Курган, дпс
Один из сотрудников ДПС попал в больницу, второй лечится дома Фото:

Военнослужащий из Челябинской области устроил драку с сотрудниками ДПС в городе Южноуральске. Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Утром 13 июля на улице Мира инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2107, поскольку у полицейских возникло подозрение, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Он вышел из машины и попытался убежать, однако его поймали и попытались посадить в служебный автомобиль, после чего он начал драку и нанес травмы сотрудникам ДПС. Однако мужчину все же задержали и доставили в дежурную часть, уже там выяснилось, что он является 25-летним военнослужащим», — рассказал источник.

Доследственную проверку по данному факту проводит военный следственный отдел по челябинскому гарнизону СКР. Там информацию не комментируют. В пресс-службу ЦВО отправлен запрос, ответ не поступил. В пресс-службе ГУ МВД региона от комментариев воздержались.

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Военнослужащий из Челябинской области устроил драку с сотрудниками ДПС в городе Южноуральске. Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Утром 13 июля на улице Мира инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2107, поскольку у полицейских возникло подозрение, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Он вышел из машины и попытался убежать, однако его поймали и попытались посадить в служебный автомобиль, после чего он начал драку и нанес травмы сотрудникам ДПС. Однако мужчину все же задержали и доставили в дежурную часть, уже там выяснилось, что он является 25-летним военнослужащим», — рассказал источник. Доследственную проверку по данному факту проводит военный следственный отдел по челябинскому гарнизону СКР. Там информацию не комментируют. В пресс-службу ЦВО отправлен запрос, ответ не поступил. В пресс-службе ГУ МВД региона от комментариев воздержались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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