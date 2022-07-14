Челябинский военнослужащий подрался с сотрудниками ДПС

Один из сотрудников ДПС попал в больницу, второй лечится дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Военнослужащий из Челябинской области устроил драку с сотрудниками ДПС в городе Южноуральске. Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Утром 13 июля на улице Мира инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2107, поскольку у полицейских возникло подозрение, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Он вышел из машины и попытался убежать, однако его поймали и попытались посадить в служебный автомобиль, после чего он начал драку и нанес травмы сотрудникам ДПС. Однако мужчину все же задержали и доставили в дежурную часть, уже там выяснилось, что он является 25-летним военнослужащим», — рассказал источник.

Доследственную проверку по данному факту проводит военный следственный отдел по челябинскому гарнизону СКР. Там информацию не комментируют. В пресс-службу ЦВО отправлен запрос, ответ не поступил. В пресс-службе ГУ МВД региона от комментариев воздержались.