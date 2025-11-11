Зарплата челябинских сварщиков поднялась до 151 тысячи рублей

Сварщики на Южном Урале могут рассчитывать на зарплаты в 151 тысячу рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зарплата сварщиков в Челябинской области выросла до 151,3 тысячи рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», монтажники могут заработать 138,5 тысячи рублей.

«Среднее зарплатное предложение, которое указывают работодатели региона в вакансиях, также демонстрирует уверенный рост на 18% до 75,7 тысячи рублей. Среди рабочих и линейных специалистов наиболее привлекательные условия работодатели предлагают сварщикам и монтажникам», — заявили URA.RU в «Авито Работа».

Южный Урал показал сбалансированный рост рынка труда: увеличение вакансий и соискательской активности говорит о здоровой динамике. Значительный рост зарплатных предложений, заметила менеджер по работе с ключевыми клиентами платформы на Урале Елизавета Чурина представила эти данные на бизнес-форуме в Челябинске. Она дала оценку общей динамике рынка труда региона. Конкуренция за квалифицированные кадры, особенно в промышленном и транспортном секторах, усилилась.

В сфере транспорта и логистики лидерами по предлагаемому доходу стали водители грузового транспорта. Им работодатели готовы платить в среднем 155,6 тысячи рублей в месяц. Водителей такси могут рассчитывать на 107,7 тысячи рублей, водители спецтехники — 99,7 тысячи. Наиболее высокие зарплатные предложения среди офисных специалистов сложились у менеджеров по продажам. Новым сотрудникам готовы платить в среднем 80,7 тысячи рублей. Бухгалтеры и менеджеры по персоналу могут рассчитывать на 55,9 тысячи рублей и 60,6 тысячи рублей соответственно.