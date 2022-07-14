Жители ЯНАО попросили детскую площадку у мэра и губернатора

Под постом написано более 60 комментариев с разными мнениями и советами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители ДНТ «Север» в Салехарде просят построить детскую площадку. Пост с обращением к мэру города Алексею Титовскому и губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову опубликован в группе «Подслушано в Салехарде» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые Алексей Титовский, администрация Салехарда, Дмитрий Артюхов, наберусь смелость написать обращение в ваш адрес от лица семей с детьми с территории дачного некоммерческого товарищества „Север“. Нам нужна детская площадка, ведь дети не виноваты в том, что категория земель и разрешенное использование не подходит, не виноваты, что взрослые не могут что-то там поделить!» — написала Ксения Ильина.

Автор также отмечает, что текущие проблемы товарищества не решаются. Пользователи написали под постом более 60 комментариев, мнения разделились. Некоторые предложили собрать деньги с жителей дачного товарищества, и построить площадку самостоятельно. Часть жителей посоветовала переехать в город. «Обратитесь в дирекцию единого заказчика или в администрацию. И напишите коллективное обращение в адрес главы», — написала Анна Сергеевна.

В администрацию Салехарда направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

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