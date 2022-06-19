Девочка из ЯНАО чуть не лишилась фаланги пальца

В больнице ребенку оказали помощь и пришили фалангу на место Фото: Анна Майорова © URA.RU

Шестилетняя девочка из Ноябрьска чуть не лишилась фаланги пальца. Происшествие случилось, когда ребенок гулял с мамой в парке, сообщают СМИ.

«По словам мамы ребенка, во время прогулки в парке ее дочь взялась рукой за звенья тарзанки. В это время к тарзанке подошел другой ребенок и закрутил цепь. Палец шестилетней малышки оказался зажат между звеньями. Фалангу оторвало цепью», — рассказали telegram-канале «Ямал-Медиа».

После случившегося девочку доставили в горбольницу. Там ей оказали всю необходимую помощь и пришили палец на место.

«На данный момент девочка проходит лечение. Была серьезная травма, но врачи все пришили», — сообщили URA.RU в пресс-службе Ноябрьской ЦГБ.

В пресс-службу прокуратуры ЯНАО корреспондентом URA.RU был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО ребенок попал под «КамАЗ». В результате ДТП мальчику ампутировали ногу.