19 июня 2022
18 июня 2022
17 июня 2022

Девочка из ЯНАО чуть не лишилась фаланги пальца

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового операционного метода по восстановлению слуха у детей. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, хирурги, медицина, хирургическое отделение, медики
В больнице ребенку оказали помощь и пришили фалангу на место Фото:

Шестилетняя девочка из Ноябрьска чуть не лишилась фаланги пальца. Происшествие случилось, когда ребенок гулял с мамой в парке, сообщают СМИ.

«По словам мамы ребенка, во время прогулки в парке ее дочь взялась рукой за звенья тарзанки. В это время к тарзанке подошел другой ребенок и закрутил цепь. Палец шестилетней малышки оказался зажат между звеньями. Фалангу оторвало цепью», — рассказали telegram-канале «Ямал-Медиа».

После случившегося девочку доставили в горбольницу. Там ей оказали всю необходимую помощь и пришили палец на место.

«На данный момент девочка проходит лечение. Была серьезная травма, но врачи все пришили», — сообщили URA.RU в пресс-службе Ноябрьской ЦГБ.

В пресс-службу прокуратуры ЯНАО корреспондентом URA.RU был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО ребенок попал под «КамАЗ». В результате ДТП мальчику ампутировали ногу.

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Шестилетняя девочка из Ноябрьска чуть не лишилась фаланги пальца. Происшествие случилось, когда ребенок гулял с мамой в парке, сообщают СМИ. «По словам мамы ребенка, во время прогулки в парке ее дочь взялась рукой за звенья тарзанки. В это время к тарзанке подошел другой ребенок и закрутил цепь. Палец шестилетней малышки оказался зажат между звеньями. Фалангу оторвало цепью», — рассказали telegram-канале «Ямал-Медиа». После случившегося девочку доставили в горбольницу. Там ей оказали всю необходимую помощь и пришили палец на место. «На данный момент девочка проходит лечение. Была серьезная травма, но врачи все пришили», — сообщили URA.RU в пресс-службе Ноябрьской ЦГБ. В пресс-службу прокуратуры ЯНАО корреспондентом URA.RU был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО ребенок попал под «КамАЗ». В результате ДТП мальчику ампутировали ногу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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