В Челябинске растет число новостроек, а спрос на кредиты падает

15 июля 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

Застройщики планируют построить еще больше жилья в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские застройщики в первой половине 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года получили на 30% больше разрешений на строительство. Об этом URA.RU рассказал директор агентства Недвижимости «А1» Степан Подпятников. Рост выдачи разрешений происходит на фоне снижения спроса на ипотечные жилищные кредиты. «В Челябинске презентовали огромное по сравнению с 2020—2021 годами количество новых проектов, на 30% больше согласно статистике. Сейчас в городе застройщики ставят себе план по открытию большого количества новых жилых комплексов, преимущественно на северо-западе Челябинска», — пояснил URA.RU Подпятников. По мнению Подпятникова, строительство большого количества микрорайонов было запланировано застройщиками в период высокого спроса. Приостановка же проектов застройщикам невыгодна, так что по этой причине девелоперы актуализируют условия сотрудничества с банками, настраиваются на длительный цикл продаж и все-же выходят на рынок. В период с июня 2021 года по июнь 2022 года, согласно данным челябинских банков, спрос на ипотечные займы в Челябинске снизился до рекордных значений. Выдача ипотека сократилась в четыре раза. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Челябинские застройщики в первой половине 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года получили на 30% больше разрешений на строительство. Об этом URA.RU рассказал директор агентства Недвижимости «А1» Степан Подпятников. Рост выдачи разрешений происходит на фоне снижения спроса на ипотечные жилищные кредиты. «В Челябинске презентовали огромное по сравнению с 2020—2021 годами количество новых проектов, на 30% больше согласно статистике. Сейчас в городе застройщики ставят себе план по открытию большого количества новых жилых комплексов, преимущественно на северо-западе Челябинска», — пояснил URA.RU Подпятников. По мнению Подпятникова, строительство большого количества микрорайонов было запланировано застройщиками в период высокого спроса. Приостановка же проектов застройщикам невыгодна, так что по этой причине девелоперы актуализируют условия сотрудничества с банками, настраиваются на длительный цикл продаж и все-же выходят на рынок. В период с июня 2021 года по июнь 2022 года, согласно данным челябинских банков, спрос на ипотечные займы в Челябинске снизился до рекордных значений. Выдача ипотека сократилась в четыре раза.