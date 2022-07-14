Миасский завод стал вторым в России по продажам грузовиков

АЗ «Урал» упрочил позиции на рынке грузовиков России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» из Миасса (Челябинская область) занял вторую строчку в России по продажам грузовиков в первом полугодии 2022 года. Как сообщила пресс-служба предприятия, производитель сохранил объемы производства на уровне 2021 года.

«На втором месте неожиданно для многих оказался автозавод „Урал“. Предприятие смогло нарастить продажи до 3067 машин, если сравнивать с первым полугодием 2021 года», —сообщили в пресс-службе.

На первом месте расположился «КамАЗ», отгрузивший 15050 машин. Замкнул тройку лидеров, по данным миасского завода, «ГАЗ», реализовавший за полгода 2989 единиц техники. Нижегородцы показали падение на 34,1%.

Сразу за отечественными марками следуют китайские производители. Дилеры бренда Shacman (Shaanxi) с января по июнь смогли продать 2770 грузовиков. Рост продаж составил 3,1 раза. С таким показателем компания смогла занять четвертую позицию рейтинга.

Вопреки ожиданиям, марка «МАЗ» лишь замыкает пятерку лидеров. Спрос на белорусскую технику снизился на 28,9%. В итоге реализовано 2027 автомобилей. К минскому бренду близко подошел китайский производитель Howo, претендующий на более высокие позиции в будущем.

Автозавод активно включился в программу импортозамещения. В мае производитель анонсировал работу над созданием автомостов. С ограничениями российская экономика столкнулась после 24 февраля, когда было объявлено о начале проведения спецоперации на Украине.