На «курганской Рублевке» начинается борьба за кресло главы

В Кетовском муниципальном округе ждут желающих на пост главы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском округе, так называемой «курганской Рублевке», объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы. Решение местной думы об этом опубликовано на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Кетовского муниципального округа. Дата и время проведения конкурса: 29 августа, в 10:00», — указано в документе. От желающих возглавить округ документы будут принимать с 25 июля по 2 августа.

В объявлении о конкурсе указано, что кандидатов будут проверять на знание основ и методов управления персоналом, деловой этики, правил трудового распорядка администрации округа, техники безопасности и так далее. Также оценят, как они принимают решения, организовывают и проводят заседания и справляются с конфликтами. В опубликованном документе перечислен перечень документов, которые должны предоставить претенденты на высокий пост.

Ранее URA.RU сообщало, что это будет третья попытка выбрать главу муниципалитета. Два предыдущих конкурса, когда еще был район, сорвались из-за отсутствия конкуренции. Преобразование в округ было завершено в начале этого года.