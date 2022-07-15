Дизайнеру Лебедеву угрожают расправой после поездки в Донбасс

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Артемий Лебедев заявил, что угрозы в его адрес посыпались после возвращения с Донбасса Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дизайнеру Артемию Лебедеву желали смерти из-за поездки в Донбасс и на Запорожскую АЭС. Об этом он рассказал в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

По словам Лебедева, после поездки к Донецкую Народную Республику, а также в Херсонскую и Запорожскую области, он получил получил «невероятное количество пожеланий умереть в самых разных муках». Также дизайнер добавил, что ему желали, чтобы страдал не только он, но и его родственники. «Почему за такую прекрасную экскурсию, что я поехал посмотрел на исторические места, которые попадают в заголовки каждый день, мне желают смерти, для меня останется глубочайшей загадкой», — сказал Лебедев.

В середине мая в Донбассе побывали певцы Григорий Лепс и Лариса Долина. Вместе с ними в регион приезжал актер Дмитрий Дюжев.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.

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Дизайнеру Артемию Лебедеву желали смерти из-за поездки в Донбасс и на Запорожскую АЭС. Об этом он рассказал в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу». По словам Лебедева, после поездки к Донецкую Народную Республику, а также в Херсонскую и Запорожскую области, он получил получил «невероятное количество пожеланий умереть в самых разных муках». Также дизайнер добавил, что ему желали, чтобы страдал не только он, но и его родственники. «Почему за такую прекрасную экскурсию, что я поехал посмотрел на исторические места, которые попадают в заголовки каждый день, мне желают смерти, для меня останется глубочайшей загадкой», — сказал Лебедев. В середине мая в Донбассе побывали певцы Григорий Лепс и Лариса Долина. Вместе с ними в регион приезжал актер Дмитрий Дюжев. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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