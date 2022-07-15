Запад отправит на Украину наблюдателей для контроля за оружием

Запад опасается, что оружие, поставляемое на Украину, вывозится из страны на черный рынок Европы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком пожертвованного ими оружия, и предложил другим последовать их примеру. Об этом сообщает министр обороны Украины Алексей Резников

Financial Times пишут, что Резников выступил в защиту репутации Украины после того, как официальные лица стран ЕС и НАТО заявили, что заинтересованы в том, чтобы Киев лучше отслеживал поставки западного оружия. Запад опасается, что оно контрабандным путем вывозится из страны на черный рынок Европы. Министр обороны сообщил, что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком пожертвованного ими оружия, и предложил другим последовать их примеру. «Нам нужно быстро двигаться вперед. Мы это понимаем», — цитирует Резника издание.

Ранее URA.RU сообщало, что Еврокомиссия и Молдавия договорились о создании центра по борьбе с контрабандой оружия, наркотиков и трафиком людей с Украины. Он будет находиться в Молдавии. Об этом сообщил еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон, Решение было принято во время неформальной встречи министров внутренних дел ЕС в Праге. Также украинские силовики оказались неспособны интегрировать западное оружие в стратегию ведения боевых действий. Поэтому они продают его на черном рынке. Об этом заявил бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски. По его словам, с учетом доступности этого оружия, теперь заинтересованные в его продаже лица или преступники могут запросто этим воспользоваться и извлечь для себя прибыль. Запад поставляет Украине оружие на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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