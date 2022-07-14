14 июля 2022

В Тюменской области парализовало трассу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Перекрытие развязки на Луганская-Базовый. Екатеринбург, пробка, автомобильная пробка
По словам очевидцев, люди стоят в пробке по несколько часов Фото:

В деревне Киево (Тюменская область) образовалась километровая пробка, в которой люди стоят часами. Пост с информацией был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Тюменцы предполагают, что произошло ДТП.

«Кто едет в сторону Омска в деревне Киево ДТП. Люди стоят часами, пробка растянулась уже более, чем на 20 километров. Машины, дети и их родители „кипят“. ГИБДД Ялуторовского района получили информацию в 14:50, все еще реагируют», — пишет анонимный автор.

В УГИБДД по Тюменской области агентству сообщили, что ДТП на данном участке дороги нет. Движение затруднено из-за закрытия моста через реку Мендеря, который находится в аварийном состоянии. Грузовому транспорту для проезда приходится уходить в сторону Шадринска, а для легковых автомобилей существует объезд через сельскую местность. Ранее URA.RU опубликовало снимки аварийного моста на участке федеральной трассы «Курган-Тюмень».

Из-за ДТП на трассе тюменцы вынуждены стоять в пробках
Фото:

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В деревне Киево (Тюменская область) образовалась километровая пробка, в которой люди стоят часами. Пост с информацией был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Тюменцы предполагают, что произошло ДТП. «Кто едет в сторону Омска в деревне Киево ДТП. Люди стоят часами, пробка растянулась уже более, чем на 20 километров. Машины, дети и их родители „кипят“. ГИБДД Ялуторовского района получили информацию в 14:50, все еще реагируют», — пишет анонимный автор. В УГИБДД по Тюменской области агентству сообщили, что ДТП на данном участке дороги нет. Движение затруднено из-за закрытия моста через реку Мендеря, который находится в аварийном состоянии. Грузовому транспорту для проезда приходится уходить в сторону Шадринска, а для легковых автомобилей существует объезд через сельскую местность. Ранее URA.RU опубликовало снимки аварийного моста на участке федеральной трассы «Курган-Тюмень».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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