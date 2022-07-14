По словам очевидцев, люди стоят в пробке по несколько часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В деревне Киево (Тюменская область) образовалась километровая пробка, в которой люди стоят часами. Пост с информацией был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Тюменцы предполагают, что произошло ДТП.

«Кто едет в сторону Омска в деревне Киево ДТП. Люди стоят часами, пробка растянулась уже более, чем на 20 километров. Машины, дети и их родители „кипят“. ГИБДД Ялуторовского района получили информацию в 14:50, все еще реагируют», — пишет анонимный автор.

В УГИБДД по Тюменской области агентству сообщили, что ДТП на данном участке дороги нет. Движение затруднено из-за закрытия моста через реку Мендеря, который находится в аварийном состоянии. Грузовому транспорту для проезда приходится уходить в сторону Шадринска, а для легковых автомобилей существует объезд через сельскую местность. Ранее URA.RU опубликовало снимки аварийного моста на участке федеральной трассы «Курган-Тюмень».

Из-за ДТП на трассе тюменцы вынуждены стоять в пробках Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»