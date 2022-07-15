Появились фото моста, перекрытого на участке трассы Курган-Тюмень

15 июля 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Из-за аварийного моста временно закрыли движение к Тюмени (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская ГИБДД опубликовала фотографии аварийного моста, из-за которого закрыли подъезд к Тюмени. Снимки размещены в официальной группе региональной Госавтоинспекции в соцсети «ВКонтакте». «Из-за капитального ремонта моста через реку Мендеря в Белозерском округе возникла предаварийная ситуация. В ходе выполнения работ по разбору половины пролетного строения моста возникло разрушение бетонного ригеля опоры», — подписаны опубликованные фотографии. На перекрестке с круговым движением на трассе «Иртыш» на подъезде к Тюмени и повороте на село Першино Белозерского округа дежурят экипажи ДПС. Сотрудники регулируют движение на объезде. По данным сервиса «Яндекс. Карты», альтернативный путь через поселок Чаши стал длиннее на 70 километров. Ранее URA.RU сообщало, что на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области из-за аварийного моста временно закрыли движение к Тюмени. Объездной путь идет через поселок Чаши (Каргапольский округ, Екатеринбург — Шадринск — Курган) деревню Ягодная (Белозерский округ) село Першино (Белозерский район) и на трассу «Иртыш» в сторону Тюмени. Водителей просят планировать свой маршрут. Из-за аварийного моста на курганской трассе временно закрыли движение Фото: УГИБДД УМВД России по Курганской области, «ВКонтакте» На мосту через реку Мендеря в Белозерском округе разрушился бетонный ригель Фото: УГИБДД УМВД России по Курганской области, «ВКонтакте»

Курганская ГИБДД опубликовала фотографии аварийного моста, из-за которого закрыли подъезд к Тюмени. Снимки размещены в официальной группе региональной Госавтоинспекции в соцсети «ВКонтакте». «Из-за капитального ремонта моста через реку Мендеря в Белозерском округе возникла предаварийная ситуация. В ходе выполнения работ по разбору половины пролетного строения моста возникло разрушение бетонного ригеля опоры», — подписаны опубликованные фотографии. На перекрестке с круговым движением на трассе «Иртыш» на подъезде к Тюмени и повороте на село Першино Белозерского округа дежурят экипажи ДПС. Сотрудники регулируют движение на объезде. По данным сервиса «Яндекс. Карты», альтернативный путь через поселок Чаши стал длиннее на 70 километров. Ранее URA.RU сообщало, что на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области из-за аварийного моста временно закрыли движение к Тюмени. Объездной путь идет через поселок Чаши (Каргапольский округ, Екатеринбург — Шадринск — Курган) деревню Ягодная (Белозерский округ) село Першино (Белозерский район) и на трассу «Иртыш» в сторону Тюмени. Водителей просят планировать свой маршрут.