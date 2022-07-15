Челябинская школьница поймала выпавшего с третьего этажа ребенка

Случай произошел в обычном многоквартирном доме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 16-летняя школьница поймала ребенка, выпавшего из окна на третьем этаже. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по городу Челябинску.

«Днем 14 июля в скорую помощь поступил звонок от 22-летней женщины о том, что ее двухлетняя дочь облокотилась на москитную сетку и выпала из окна квартиры на третьем этаже дома на улице Дружбы, 23. Девочка не получила травм, так как ее прямо в руки смога поймать гулявшая во дворе и вовремя заметившая ребенка в окне девочка-подросток. Двухлетнюю девочку осмотрели врачи, она не получила никаких травм, как и 16-летняя школьница», — рассказали в пресс-службе.

Семья, где воспитывается ребенок, благополучная. С мамой проведена проведена профилактическая беседа.