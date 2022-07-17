Зверей в зоопарке Мариуполя пытались съесть мародеры

Сотрудники спасали животных в зоопарке от мародеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники зоопарка в Мариуполе были вынуждены отбиваться от мародеров топором и защищать животных во время активных боевых действий в марте 2022 года. Тем не менее, от прилета снарядов погибло несколько верблюдов и лам. О том, как сотрудникам зоопарка удалось сохранить жизни животных и спастись самим, корреспонденту URA.RU рассказал глава учреждения Савелий Вашура.

«Боевые действия в марте застали нас врасплох. Откровенно говоря, приходилось очень туго. Все это время я жил здесь на территории зоопарка вместе с другими сотрудниками. С нами здесь жили еще около 30 человек из жильцов близлежащих домов. За это время у нас погибло несколько верблюдов, лам и часть павлинов. Их смерть была ужасной — прямое попадание снаряда. Остальных животных чудом удалось спасти, в том числе и от голодной смерти. Например, хищников в какой-то момент приходилось кормить мясом погибших верблюдов и лам», — рассказал директор зоопарка.

Спасать животных сотрудникам мариупольского зоопарка приходилось не только от голода. В начале марта зоопарк начали активно осаждать мародеры, которые намеревались забить животных и съесть. Охранять зверей Савелию Вашуре и его коллегам приходилось с топором и ружьем. Лишь позже под свою охрану зоопарк взяла армия ДНР.

«Сейчас большая часть проблем улажена. Вы и сами видите, что животные чувствуют себя прекрасно. Нам активно помогают власти республики, а также в администрации Санкт-Петербурга, которая взяла шефство над Мариуполем. На днях нам восстановили электроснабжение, а значит теперь заработают холодильники, где мы сможем запасать мясо для наших питомцев», — отметил Савелий Вашура.

Сейчас зоопарк в Мариуполе фактически единственное место для развлечения горожан. В выходные сюда приходят местные жители с детьми, чтобы отдохнуть в тени деревьев, которых в зоопарке в избытке. Пообщаться с животными и просто отвлечься от проблемы и переживаний, которых горожанам хватило за последние месяцы.

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