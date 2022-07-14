В ХМАО задержали эксгибициониста, который катался на лифте. Фото

15 июля 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

Голый мужчина гулял по подъезду и катался на лифте Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Белом Яру Сургутского района полицейские задержали пьяного мужчину, который разгуливал по подъезду и катался на лифте. Он был сильно пьян. Об этом URA.RU рассказала начальник пресс-службы ОМВД по Сургутскому району Ольга Редькина. «Поступило сообщение о том, что голый мужчина скитается по подъезду. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина 1989 года рождения был доставлен в дежурную часть УМВД России по Сургутскому району. На него был составлен административный протокол и решением суда к нему было применено наказание — административный арест на одни сутки», — сообщила корреспонденту URA.RU Редькина. Происшествие случилось еще 9 июля, однако огласку получило лишь сейчас, когда в социальных сетях опубликовали фото прогулки эксгибициониста. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске по улицам гулял обнаженный мужчина. Тогда обошлось без обращений в полицию. Прогулку мужчины засняли камеры видеонаблюдения в подъезде Фото: telegram-канал Мегаполис Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Белом Яру Сургутского района полицейские задержали пьяного мужчину, который разгуливал по подъезду и катался на лифте. Он был сильно пьян. Об этом URA.RU рассказала начальник пресс-службы ОМВД по Сургутскому району Ольга Редькина. «Поступило сообщение о том, что голый мужчина скитается по подъезду. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина 1989 года рождения был доставлен в дежурную часть УМВД России по Сургутскому району. На него был составлен административный протокол и решением суда к нему было применено наказание — административный арест на одни сутки», — сообщила корреспонденту URA.RU Редькина. Происшествие случилось еще 9 июля, однако огласку получило лишь сейчас, когда в социальных сетях опубликовали фото прогулки эксгибициониста. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске по улицам гулял обнаженный мужчина. Тогда обошлось без обращений в полицию.