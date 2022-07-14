14 июля 2022

В ХМАО задержали эксгибициониста, который катался на лифте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виктор Ананьев и «Огни Екатеринбурга». Интервью, грузовой лифт
Голый мужчина гулял по подъезду и катался на лифте Фото:

В Белом Яру Сургутского района полицейские задержали пьяного мужчину, который разгуливал по подъезду и катался на лифте. Он был сильно пьян. Об этом URA.RU рассказала начальник пресс-службы ОМВД по Сургутскому району Ольга Редькина.

«Поступило сообщение о том, что голый мужчина скитается по подъезду. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина 1989 года рождения был доставлен в дежурную часть УМВД России по Сургутскому району. На него был составлен административный протокол и решением суда к нему было применено наказание — административный арест на одни сутки», — сообщила корреспонденту URA.RU Редькина.

Происшествие случилось еще 9 июля, однако огласку получило лишь сейчас, когда в социальных сетях опубликовали фото прогулки эксгибициониста. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске по улицам гулял обнаженный мужчина. Тогда обошлось без обращений в полицию.

Прогулку мужчины засняли камеры видеонаблюдения в подъезде
Фото:

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В Белом Яру Сургутского района полицейские задержали пьяного мужчину, который разгуливал по подъезду и катался на лифте. Он был сильно пьян. Об этом URA.RU рассказала начальник пресс-службы ОМВД по Сургутскому району Ольга Редькина. «Поступило сообщение о том, что голый мужчина скитается по подъезду. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина 1989 года рождения был доставлен в дежурную часть УМВД России по Сургутскому району. На него был составлен административный протокол и решением суда к нему было применено наказание — административный арест на одни сутки», — сообщила корреспонденту URA.RU Редькина. Происшествие случилось еще 9 июля, однако огласку получило лишь сейчас, когда в социальных сетях опубликовали фото прогулки эксгибициониста. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске по улицам гулял обнаженный мужчина. Тогда обошлось без обращений в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...