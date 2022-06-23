В Нижневартовске по улице разгуливал голый мужчина

Местные жители восприняли ситуацию с юмором Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нижневартовске по улицам гулял обнаженный мужчина. Об этом сообщили местные жители в группе «Типичный Нижневартовск» в социальной сети «Вконтакте».

«Может он на спор разделся? Или доктор рекомендовал воздушные ванны», — пошутила Наталья Тарасова. «Мужик витамин „Д“ получает, на всю катушку, чтоб потом не заболеть короной», — написала Жанна Давлетбаева. Другая часть комментаторов предположила, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе УМВД России по ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что в полицию Нижневартовска обращений по этому поводу зарегистрировано не было.

Ранее URA.RU сообщало о том что в Урае обнаженный мужчина смог подключиться к школьному онлайн-уроку. По данному инциденту сделано обращение в надзорные органы местного ведомства.