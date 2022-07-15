Свердловский тренер избил молотком ученика, перепутав его с сыном

В Екатеринбурге заслуженный тренер по боксу Борис Рылеев избил киянкой своего пьяного воспитанника Сергея, которого перепутал с ненавистным пасынком Игорем. Пострадавшего пришлось госпитализировать. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах.
«Рылеев пил со своим воспитанником Сергеем, который учился у него боксу в детстве. Сергей напился и уснул. Рылеев ночью встал, увидел, что тело лежит, и у тренера переклинило, что это лежит его пасынок — Игорь, который наркоманил и не работал. Рылеев постоянно говорил: „Не сегодня завтра я его замочу“. И вот он подходит к Сергею и начинает бить его киянкой (снаружи резиновая, а внутри железная, поэтому разбил всю голову)», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, напав на воспитанника, Рылеев подошел к жене и сказал: «Смотри, я твоего сынка все-таки замочил». Оказалось, что он перепутал Игоря с Сергеем, чему сильно удивился. Тренера задержали и доставили в следственный изолятор.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU подтвердили, что мужчину задержали. «В настоящее время подозреваемый в совершении тяжкого преступления 1944 года рождения находится в изоляторе временного содержания. В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в ведомстве.
В распоряжении URA.RU нет контактов близких и друзей Рылеева. Редакция готова предоставить им возможность высказаться.
Ранее на портале Е1 появилась информация, что Бориса Рылеева поместили в изолятор за то, что он избил грабителя и, не рассчитав силы, нанес серьезную травму. Знакомый мужчины посчитал, что с задержанным обходятся несправедливо.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».
В Екатеринбурге заслуженный тренер по боксу Борис Рылеев избил киянкой своего пьяного воспитанника Сергея, которого перепутал с ненавистным пасынком Игорем. Пострадавшего пришлось госпитализировать. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах. «Рылеев пил со своим воспитанником Сергеем, который учился у него боксу в детстве. Сергей напился и уснул. Рылеев ночью встал, увидел, что тело лежит, и у тренера переклинило, что это лежит его пасынок — Игорь, который наркоманил и не работал. Рылеев постоянно говорил: „Не сегодня завтра я его замочу“. И вот он подходит к Сергею и начинает бить его киянкой (снаружи резиновая, а внутри железная, поэтому разбил всю голову)», — рассказал собеседник агентства. По его словам, напав на воспитанника, Рылеев подошел к жене и сказал: «Смотри, я твоего сынка все-таки замочил». Оказалось, что он перепутал Игоря с Сергеем, чему сильно удивился. Тренера задержали и доставили в следственный изолятор. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU подтвердили, что мужчину задержали. «В настоящее время подозреваемый в совершении тяжкого преступления 1944 года рождения находится в изоляторе временного содержания. В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в ведомстве. В распоряжении URA.RU нет контактов близких и друзей Рылеева. Редакция готова предоставить им возможность высказаться. Ранее на портале Е1 появилась информация, что Бориса Рылеева поместили в изолятор за то, что он избил грабителя и, не рассчитав силы, нанес серьезную травму. Знакомый мужчины посчитал, что с задержанным обходятся несправедливо.