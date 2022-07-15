Свердловский тренер избил молотком ученика, перепутав его с сыном

Полиция задержала Бориса Рылеева после инцидента с воспитанником Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге заслуженный тренер по боксу Борис Рылеев избил киянкой своего пьяного воспитанника Сергея, которого перепутал с ненавистным пасынком Игорем. Пострадавшего пришлось госпитализировать. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах.

«Рылеев пил со своим воспитанником Сергеем, который учился у него боксу в детстве. Сергей напился и уснул. Рылеев ночью встал, увидел, что тело лежит, и у тренера переклинило, что это лежит его пасынок — Игорь, который наркоманил и не работал. Рылеев постоянно говорил: „Не сегодня завтра я его замочу“. И вот он подходит к Сергею и начинает бить его киянкой (снаружи резиновая, а внутри железная, поэтому разбил всю голову)», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, напав на воспитанника, Рылеев подошел к жене и сказал: «Смотри, я твоего сынка все-таки замочил». Оказалось, что он перепутал Игоря с Сергеем, чему сильно удивился. Тренера задержали и доставили в следственный изолятор.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU подтвердили, что мужчину задержали. «В настоящее время подозреваемый в совершении тяжкого преступления 1944 года рождения находится в изоляторе временного содержания. В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в ведомстве.

В распоряжении URA.RU нет контактов близких и друзей Рылеева. Редакция готова предоставить им возможность высказаться.

Ранее на портале Е1 появилась информация, что Бориса Рылеева поместили в изолятор за то, что он избил грабителя и, не рассчитав силы, нанес серьезную травму. Знакомый мужчины посчитал, что с задержанным обходятся несправедливо.

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