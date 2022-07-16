Врач Лебедева заявила об опасности сна с включенным телевизором

Из-за недостатка сна у человека снижается сила воли, сказала Дарья Лебедева Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сон с включенным светом и работающим телевизором может привести к ожирению, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. Об это в беседе с корреспондентом URA.RU рассказала врач-сомнолог, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Дарья Лебедева.

«Попытки спать со светом или работающим телевизором могут приводить к нарушению биологических часов. У человека возникают проблемы с засыпанием и пробуждением. Отсутствие качественного сна может приводить к плачевным последствиям. Увеличивается выработка грелина (гормона голода), в результате чего человек хочет больше есть, он набирает вес, а вслед за этим увеличивается риск ожирения, сахарного диабета и различных сердечно-сосудистых заболеваний», — сообщила Дарья Лебедева.

По ее словам, отсутствие хорошего отдыха заставляет человека вести нездоровый образ жизни. «Из-за недостатка глубокого сна у человека снижается сила воли, усиливается сонливость и усталость. Ему хочется прилечь, съесть какой-нибудь быстрый углевод, выпить кофе или энергетик, чтобы взбодриться. Возникает порочный круг», — подчеркнула врач.

Чем качественнее наш сон, тем лучше мы себя чувствуем в течение дня, отметила сомнолог. «Примерно треть жизни мы спим и за счет этого восстанавливаем ресурсы нашего организма. Во сне происходит его очистка от различных токсинов, вырабатываются антитела. Без нормального сна у человека нарушается процесс выработки таких важных гормонов, как мелатонин (гормон сна), соматотропин (гормон роста), лептин (гормон, подавляющий аппетит)», — объяснила специалист.

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