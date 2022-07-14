Путин наградил жителей ХМАО. В списке есть космонавт

15 июля 2022 в 21:13 Размер текста - 17 +

На этот раз их получили семеро жителей округа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Восемь жителей ХМАО получили госнаграды и звания от президента России Владимира Путина, в числе которых российский космонавт, уроженец Нижневартовска Сергей Рыжиков. Информация об этом появилась сегодня на официальном интернет-портале правовой информации. «За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, наградить Рыжикова Сергея Николаевича, инструктора-космонавта-испытателя отряда космонавтов ФГБУ „Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина“», — говорится в документе. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. Еще двое югорчан получили медали ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени, среди них: Николай Габов, начальник земснаряда ООО «НТГМ» и Юрий Малышкин, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования сервисного центра «Урайэнергонефть» ООО «Лукойл энергосеть». Кроме того, медаль за спасения погибших получил машинист тепловоза депо города Сургута Свердловской дирекции тяги — филиала ОАО «Российские железные дороги» Чеботарев Евгений. «Знак отличия за наставничество» получила начальник отдела Cургутской дистанции гражданских сооружений этого же предприятия Агафонова Ирина. Также почетными званиями по трем номинациям были отмечены: главный механик ООО НТГМ Владимир Лубу — «Заслуженный работник нефтегазовой промышленности Российской федерации». Водитель ООО НТГМ Ярослав Кобылинц стал «Заслуженным работником транспорта». А преподаватель БУ «Сургутского музыкального колледжа» Жмаев Анатолий назван «Заслуженным учителем Российской Федерации». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Восемь жителей ХМАО получили госнаграды и звания от президента России Владимира Путина, в числе которых российский космонавт, уроженец Нижневартовска Сергей Рыжиков. Информация об этом появилась сегодня на официальном интернет-портале правовой информации. «За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, наградить Рыжикова Сергея Николаевича, инструктора-космонавта-испытателя отряда космонавтов ФГБУ „Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина“», — говорится в документе. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. Еще двое югорчан получили медали ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени, среди них: Николай Габов, начальник земснаряда ООО «НТГМ» и Юрий Малышкин, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования сервисного центра «Урайэнергонефть» ООО «Лукойл энергосеть». Кроме того, медаль за спасения погибших получил машинист тепловоза депо города Сургута Свердловской дирекции тяги — филиала ОАО «Российские железные дороги» Чеботарев Евгений. «Знак отличия за наставничество» получила начальник отдела Cургутской дистанции гражданских сооружений этого же предприятия Агафонова Ирина. Также почетными званиями по трем номинациям были отмечены: главный механик ООО НТГМ Владимир Лубу — «Заслуженный работник нефтегазовой промышленности Российской федерации». Водитель ООО НТГМ Ярослав Кобылинц стал «Заслуженным работником транспорта». А преподаватель БУ «Сургутского музыкального колледжа» Жмаев Анатолий назван «Заслуженным учителем Российской Федерации».