Кардиолог Хорошев рассказал о пользе объятий для здоровья

Объятия снижают риск развития гипертонической болезни, сказал Владимир Хорошев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во время объятий вырабатываются гормоны счастья, снижается спазм капиляров, уровень тревожности, что способствует выводу шлаков из организма и уменьшает риск развития гипертонической болезни. Об этом в беседе с URA.RU рассказал сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев.

«Объятия или прикосновения — это величайшая сила. Вырабатываются эндорфин и окситоцин. Это повышает степень доверия к тому, с кем обнимаешься, если этот человек как минимум тебе приятен. Такие прикосновения уменьшают ощущение тревожности и вызывают отчетливое ощущение удовлетворения. Вырабатывается серотонин, дофамин — это гормоны покоя и уравновешенного состояния. Отсюда уменьшается спазм капилляров. Доступ артериальной крови к тканям и органам увеличивается. Усиливается кислородное снабжение, питание всевозможными минералами и витаминами», — объяснил Владимир Хорошев.

Указанный процесс во время объятий улучшает вывод шлаков из организма, отметил кардиолог. «Эти недоокисленные продукты, которые скапливаются в результате обмена веществ, быстрее удаляются притоком артериальной крови и оттоком венозной. Таким образом снижается вероятность развития всевозможных заболеваний, в том числе артериальной гипертензии.