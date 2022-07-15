СК возбудил дело из-за расстрела четырех человек в Новошахтинске

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В Новошахтинске неизвестный расстрелял четырех человек Фото:

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за расстрела четырех человек в Новошахтинске в Ростовской области. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства четырех человек в Ростовской области. На их телах обнаружены огнестрельные ранения», — сообщает СК РФ.

По данным СК РФ, погибшими оказались мужчина, его бывшая сожительница, их ребенок и сестра женщины. Один ребенок с огнестрельными ранами был госпитализирован.

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за расстрела четырех человек в Новошахтинске в Ростовской области. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Возбуждено уголовное дело по факту убийства четырех человек в Ростовской области. На их телах обнаружены огнестрельные ранения», — сообщает СК РФ. По данным СК РФ, погибшими оказались мужчина, его бывшая сожительница, их ребенок и сестра женщины. Один ребенок с огнестрельными ранами был госпитализирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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