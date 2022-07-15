МО: силовики в Одессе устраивают допросы о связях с РФ. Задержанных увозят в неизвестном направлении

16 июля 2022 в 00:04 Размер текста - 17 +

Силовики в Одессе устраивают карательные рейды для выявления связей с РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевики националистических формирований совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) устраивают допросы госслужащих Одессы, выясняя наличие у них родственников в России, а также их отношение к киевским властям. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Служащих государственных и муниципальных учреждений под угрозой увольнения боевики националистических формирований совместно с сотрудниками СБУ заставляют заполнять анкеты об имеющихся родственниках в России, характере общения с ними, а также о наличии знакомых и соседей, выражающих недовольство действиями политического руководства Украины», — рассказал Мизинцев в ходе брифинга. По его словам, подозреваемых в пророссийских настроениях «задерживают и увозят в неизвестном направлении». «Десятки задержанных в свои дома так и не вернулись, об их судьбах ничего неизвестно», — заключил генерал-полковник. Ранее западные кураторы приказали Украине провести карательные рейды в Николаеве, чтобы выявить пророссийски настроенных граждан и показательно казнить. Как подчеркивали в Минобороны, особый бесчеловечный цинизм Киева заключается в готовности приносить в жертву жизни мирных граждан страны. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Боевики националистических формирований совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) устраивают допросы госслужащих Одессы, выясняя наличие у них родственников в России, а также их отношение к киевским властям. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Служащих государственных и муниципальных учреждений под угрозой увольнения боевики националистических формирований совместно с сотрудниками СБУ заставляют заполнять анкеты об имеющихся родственниках в России, характере общения с ними, а также о наличии знакомых и соседей, выражающих недовольство действиями политического руководства Украины», — рассказал Мизинцев в ходе брифинга. По его словам, подозреваемых в пророссийских настроениях «задерживают и увозят в неизвестном направлении». «Десятки задержанных в свои дома так и не вернулись, об их судьбах ничего неизвестно», — заключил генерал-полковник. Ранее западные кураторы приказали Украине провести карательные рейды в Николаеве, чтобы выявить пророссийски настроенных граждан и показательно казнить. Как подчеркивали в Минобороны, особый бесчеловечный цинизм Киева заключается в готовности приносить в жертву жизни мирных граждан страны. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.